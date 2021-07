Fossano, due settimane di chiusura per parte di viale Vallauri

Due settimane di stop alla circolazione, e ai parcheggi, per un tratto di viale Vallauri, a Fossano.

Da oggi, 8 luglio, a venerdì 23 luglio non sarà possibile transitare, eccezion fatta per i residenti (e comunque a condizione che lo stato del cantiere lo permetta), nel tratto tra la rotonda e l’incrocio di via Gatti.

I lavori si sono resi necessari per sistemare il manto stradale, dopo la collocazione delle tubazioni del teleriscaldamento.

Il cantiere, affidato alla società Ege.Yo, sarà chiamato a rimpiazzare i materiali di sottofondo, che dividono la rete di teleriscaldamento con la superficie e successivamente alla riasfaltatura del tratto stradale.