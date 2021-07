Bra: un solo positivo tra la cittadinanza

Come indicato dalla mappa della Regione sull’andamento del contagio in Piemonte, aggiornata a giovedì 8 luglio 2021, un solo domiciliato a Bra è attualmente positivo al Coronavirus, nessun braidese è ricoverato a Verduno.

"Speriamo di poter presto arrivare al dato ‘contagi zero’, un traguardo importante anche se non significa, come abbiamo avuto prova la scorsa estate, di aver sconfitto del tutto il virus e dobbiamo continuare a stare allerta e rispettare le misure anti-contagio soprattutto in questo periodo di viaggi e ripresa della vita sociale-aggregativa”, commenta il sindaco Gianni Fogliato. “Continuo a credere che questo risultato sia merito della campagna vaccinale a favore della quale in ultimo ci siamo, come Comune, impegnati insieme ad Ascom, Confartigianato, Coldiretti e alla Casa di cura Città di Bra per allestire un punto vaccinazioni all’interno del Movicentro con i sanitari di Medical Center e MedArt: in poche ore i posti per il primo open day di lunedì 12 luglio sono andati esauriti. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che ogni giorno rendono possibile il buon proseguimento della campagna vaccinale e i volontari che prestano servizio a supporto delle vaccinazioni e che saranno presenti anche al Movicentro con gli speaker di RadioBraontherocks che seguiranno la giornata. L’impegno comune per la campagna è un segnale di unità del paese che accosto in questi giorni al bel momento di condivisione rappresentato dall’Italia del calcio in finale agli Europei: anche in questo caso devo fare un forte appello perché la città di Bra dimostri la capacità di un tifo genuino e di vera sportività evitando qualsiasi atteggiamento o comportamento che possa danneggiare gli altri, gli spazi pubblici e/o privati”.