A Farigliano la splendida fioritura dei girasoli, i fiori del buonumore (FOTO)

Farigliano si colora di giallo con il fiore del buonumore!

E' in questi giorni la fioritura dei girasoli seminati negli scorsi mesi, parte del progetto per promuovere il turismo a km zero "Girasoli a Farigliano".

Il risultato è davvero sorprendente e non poteva che essere così visto che alla semina ha partecipato Darth Vader, noto 'villain' di Star Wars (leggi qui).

L'iniziativa, ideata e curata dall'assessore Andrea Bertone e i consiglieri Denise Pecchenino, Emanuela De Piano e Davide Cristiano, ha come obiettivo quello di accogliere l'estate e colorare il paese con il "fiore del buonumore".

Quattro i campi individuati in diverse aree del paese per ammirare le fioriture e fotografarsi anche dentro a speciali cornici brandizzate con il tipico "gat ross": Campo dei Puciu (località San Nicolao), Campo Ciuchè (strada per Dogliani), Campo Gatto rosso (frazione Calciniera-Ressia) e campo d'lè Bije (via Torino, verso Località San Cassiano). Un'occasione per partecipare anche al concorso fotografico che ha preso il via in questi giorni cui si potrà partecipare fino al 1° agosto.

"E' il primo anno che proponiamo questa iniziativa" - spiega l'assessore Andrea Bertone - "Inizia a essererci un modesto via vai di persone che si fermano nei campi a scattare fotografie e sulla mail dedicata ne riceviamo una media di 5-6 al giorno, davvero belle!"

Non solo foto, anche "merende fariglianesi": in occasione delle fioriture, infatti, nelle giornate del 9-10-11 e 16-17-18 luglio, sarà possibile acquistare un simpatico pacchetto di prodotti locali per deliziarsi durante le passeggiate e le visite ai campi di girasole.

"Abbiamo pensato di creare un percorso pedonale che inglobando due dei quattro campi di girasole" - aggiunge Bertone - "Così le persone potranno godersi il paesaggio in tranquillità assaggiando i prodotti del territorio".

Il pacchetto, che va prenotato ed in seguito ritirato presso la Macelleria Taricco di Farigliano (tel.0173-76343 \ WhatsApp 3357624731), contiene una pratica mappa dei campi e dei punti di interesse del nostro territorio: tutti i cibi contenuti arrivano da produttori e artigiani Fariglianesi.

CONTEST FOTOGRAFICO

Il concorso fotografico è aperto a tutti! Una selezionata giuria premierà la miglior fotografia nelle seguenti categorie: il girasole più grande, il più spiritoso, il miglior ritratto, il miglior panorama, il selfie più bello, il girasole che viene da lontano e una fioritura meravigliosa.

Scarica il regolamento completo per partecipare qui.

Per maggiori info puoi contattare il comitato organizzatore all’indirizzo girasoliafarigliano@gmail.com oppure alla pagina Facebook qui.