Raccolta firme per tre referendum nelle sedi del comune di Saluzzo

Nelle sedi del Comune di Saluzzo, per i soli residenti di Saluzzo, è possibile sottoscrivere alcune proposte referendarie. Nel dettaglio:



- fino al 15 settembre 2021 il Referendum per l’eutanasia legale;



- fino al 20 settembre il Referendum sull’abolizione della caccia;



- fino al 30 settembre i Referendum sulla Giustizia con le sei proposte di legge.



E’ necessario presentarsi con un documento d'identità valido:



- all'Ufficio Elettorale (piazza Cavour) lunedì dalle 10 alle 13, martedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, mercoledì dalle 10.30 alle 14, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30;



- al Municipio di Castellar lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30;



- alla Segreteria del Comune (via Macallè, secondo piano) dal lunedì al giovedì dalle 9 alle ore 12.30 ed il venerdì dalle ore 9 alle ore 12.