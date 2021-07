Vaccini Covid, accesso diretto al personale scolastico in sette hub della Cn1

Da lunedì 12 luglio è previsto l’accesso diretto del personale scolastico per le vaccinazioni anti Covid, presso i centri vaccinali dell’Asl CN1, dalle ore 8,30 alle ore 13 dal lunedì al venerdì presso:

Borgo San Dalmazzo ex Bertello - ex officine Bertello - via Vittorio Veneto 19



Cuneo Movicentro, tendostruttura di corso Monviso



Mondovì presso Valauto via Torino 77



Savigliano Crusà Neira – piazza Misericordia



Fossano - presso sito Protezione Civile - via Granatieri di Sardegna 1



Saluzzo - Pala CRS presso Foro Boario - via don Soleri





dalle ore 10,30 alle 13,00, dal lunedi al venerdi a:



Ceva - presso Ospedale Regione San Bernardino 4.







Il vaccino utilizzato sarà Pfizer o Moderna.