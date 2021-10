Intervento dei vigili del fuoco in piazza Europa a Cuneo, dove sono stati chiamati per verificare e mettere in sicurezza una piccola area dei portici poco dopo il bar Cuba, a seguito del sollevamento di qualche mattonella.

L'area è stata circoscritta per evitare il passaggio delle persone, che potrebbero inciampare, in attesa che intervengano gli operai per ripristinare la pavimentazione.