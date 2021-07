6 suggerimenti rapidi per i giocatori di casinò

Anche se i casinò sono creati per far divertire le persone, la maggior parte dei giocatori gioca per vincere dei soldi veloci. Ma è davvero possibile vincere ai casinò? Gli oppositori del casinò ti diranno che non lo è – dopo tutto, la casa ha un vantaggio sui giocatori.

In verità, vincere nei casinò è possibile: pensa a tutti i vincitori del jackpot o ai giocatori professionisti, che si guadagnano da vivere con il gioco d'azzardo. In realtà, tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno per vincere ai casinò è un po' di fortuna e una strategia di gioco appropriata.

Se ti stai chiedendo come aumentare le tue possibilità di vincita nei casinò, leggi i suggerimenti rapidi che i nostri esperti hanno dettagliato di seguito.

1. Dimentica i pagamenti "dovuti"

Contrariamente alla credenza comune, non esistono slot caldi e freddi: gli slot utilizzano algoritmi complessi, che assicurano che tutti i risultati siano casuali. In altre parole, indipendentemente dal fatto che giri i rulli una o 100 volte, non puoi influenzare le tue possibilità di vincita. Quindi, non aspettarti che la slot dia un pagamento solo perché una grande vincita non si verifica da un po' di tempo. Inoltre, dovresti ricordare che non ci sono nemmeno serie di vittorie. Nel complesso, vincere alle slot è solo una questione di fortuna e non esistono pagamenti "dovuti".

2. Più ti eserciti, più diventi bravo

Nei casinò, come ovunque, la pratica gioca un ruolo importante per il successo. Mentre difficilmente puoi migliorare alle slot giocando, la pratica può certamente aumentare le possibilità di vincita ai giochi da tavolo. Per prima cosa, la pratica ti aiuterà a capire meglio come funzionano le diverse strategie.

Sapendo che la strategia giusta può ridurre il margine del banco in giochi come il blackjack, crediamo che sapere come funzionano le strategie individuali possa migliorare significativamente il tuo gioco.

Quindi, come giocare di più e mantenere un bankroll sano? Semplice: gioca gratuitamente ai giochi da casinò. Al momento ci sono un certo numero di siti di gioco come migliorisiticasino , che ti permettono di giocare gratuitamente finché non ti senti pronto a puntare dei soldi. Approfitta di quelli e puoi diventare un maestro nei giochi da casinò.

3. Impara a controllare il tuo gioco d'azzardo

Grazie alle piattaforme mobili, i giocatori possono giocare in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo. Ma se i giocatori d'azzardo non hanno imparato a controllare le loro abitudini di gioco, possono facilmente sviluppare comportamenti problematici di gioco - ricorda che il gioco crea dipendenza, dopo tutto.

Per mantenere il controllo delle tue abitudini di gioco, prova a limitare il tempo che passi a giocare ai giochi da casinò o metti un limite alla quantità di denaro che sei disposto a perdere nei casinò. E se ritieni di poter soffrire di problemi con il gioco d'azzardo, cerca aiuto.

4. Non giocare a giochi di cui non conosci le regole

Sarai sorpreso dal numero di giocatori che trascurano questa regola. Ma giocare senza conoscere le regole difficilmente risulterà vincente. Inoltre, imparare le regole dei giochi da casinò non richiede molto tempo, poiché la maggior parte dei giochi da tavolo è abbastanza facile da imparare.

Se vuoi giocare a blackjack, impara prima le regole. Lo stesso vale per il poker, la roulette e tutti gli altri giochi da tavolo. Infine, ricorda che quando non sei a conoscenza delle regole, le probabilità si rivolgono pesantemente contro di te.

5. Scopri quali giochi offrono le migliori quote

Come probabilmente saprai, la casa ha un vantaggio in tutti i giochi da casinò. Ma lo sapevi che la cifra non è la stessa in tutti i giochi? In effetti, alcuni giochi hanno un margine del banco sostanzialmente inferiore rispetto ad altri. Prendiamo ad esempio la roulette americana ed europea. La versione americana ha un margine della casa del 5,26%, mentre la roulette europea ne vanta solo il 2,70%.

Evidentemente, i giocatori hanno maggiori possibilità di vincere se scelgono la roulette europea. Ma la roulette europea non ha il margine del banco più basso. In realtà, giochi come Blackjack, Video Poker e alcune scommesse al Craps hanno probabilità ancora più basse (il Video Poker ha un margine del banco di appena lo 0,46%).

Se giochi ai giochi da casinò per divertimento, scegli il gioco che preferisci, anche Keno, che ha un margine del banco dal 20% al 35%. Ma se giochi per vincere, considera sempre il vantaggio del banco prima di scegliere un gioco da casinò.

6. Scegli il giusto stabilimento di gioco

Ultimo, ma non meno importante, i giocatori dovrebbero scegliere il posto giusto per giocare se vogliono godersi la migliore esperienza di gioco. Mentre è facile scegliere un casinò reale affidabile e sicuro, è incredibilmente difficile scegliere un luogo affidabile per giocare sul web. Purtroppo, ci sono molti operatori di giochi online che vogliono solo truffare i giocatori con i loro soldi. Naturalmente, tali siti devono essere evitati a tutti i costi.

Quindi, per evitare frodi, i giocatori dovrebbero giocare solo su siti con licenza. Infine, è sempre consigliabile che i giocatori leggano i T&C del casinò prima di creare un account.