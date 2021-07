A Mondovì tutto il calcio in un solo telecomando

Un’azienda, ma soprattutto una famiglia.

Da più di vent’anni, a Mondovì, Borrello Telefonia offre professionalità e assistenza per il mondo della telefonia, con attenzione sia alle esigenze dei privati che delle aziende.

Quest’anno, a partire dal primo luglio, il catalogo di collaborazioni TIM per l’intrattenimento si arricchisce. TIM infatti ha stretto partnership importanti con Netflix, Disney+ e TIMVision+ ora raccoglie in un unico portale tutti i migliori contenuti oggi disponibili sul mercato anche per lo sport.

“TIM attraverso DAZN porta la Serie A e B nelle nostre case e non solo” – spiega Daniele Borrello titolare della “Borrello Telefonia” di via delle Ripe a Mondovì – “Nell’offerta è incluso anche Infinity+ quindi anche la Champions e se avete Amazon il gioco è fatto, tutto il calcio in un solo telecomando grazie al Tim vision BOX e l’estate te la offre TIM. Siete i benvenuti presso il punto vendita per avere informazioni sui dettagli offerta".

Perché scegliere Borrello?

“Siamo giovani e appassionati di tecnologia, un’impresa ma anche una famiglia che continua a crescere. Seguiamo i nostri clienti nell’acquisto di prodotti e servizi e nel post vendita nel mondo della telefonia, dell’energia e, negli ultimi anni, abbiamo sviluppato un efficiente laboratorio per potervi dare supporto in tutte le vostre esigenze.

Seguite le nostre pagine social Facebook e Instagram "Borrello telefonia" per essere sempre aggiornati e per chi volesse conoscere i nostri prodotti o le nostre offerte da casa o scrivere direttamente a un membro del nostro staff, è possibile farlo scaricando la nostra app dedicata, disponibile per Android (clicca qui) e iOS (clicca qui)”.

Nei nostri negozi sarà disponibile personale qualificato in grado di fornire ogni informazione tecnica relativa all’offerta Serie A TIM e al box TV TIM.

Borrello Telefonia

Via delle Ripe 22 – Mondovì (CN)

Tel. 0174 44801

e-mail: info@borrellotelefonia.it

Pagina Facebook: clicca qui

Instagram: clicca qui

ORARI

Lunedì Chiuso

Martedì 09:30 - 13:00, 15:00 - 19:30

Mercoledì 09:30 - 13:00, 15:00 - 19:30

Giovedì 09:30 - 13:00, 15:00 - 19:30

Venerdì 09:30 - 13:00, 15:00 - 19:30

Sabato 09:30 - 13:00, 15:00 - 19:30

Domenica chiuso