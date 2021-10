Abbattere le barriere: il servoscala per anziani e per disabili

Le barriere architettoniche oggi sono un tema sempre più affrontato anche di fronte al grande pubblico e termini come “abbattimento delle barriere architettoniche” sono usciti dal loro ristretto ambito tecnico per divenire conosciuti ai più in diversi contesti e sono oggetto di ampio dibattito. L'impegno anche a livello istituzionale è stato crescente negli ultimi anni, grazie anche ad una sempre maggiore sensibilità della nostra società per il benessere degli individui indipendentemente dalle loro condizioni e per l'inclusività.

Ad oggi, uno dei più importanti elementi architettonici a costituire “barriera architettonica” sono senza dubbio le scale, scalini, scalinate. Non sono l'unico, ma sono certamente quello più comune sia negli spazi pubblici che negli spazi privati.

Dalla breve scalinata di pochi gradini fino alle lunghe scale di più rampe, sia in ambiente esterno che in ambiente interno, sono ancora molti gli ostacoli che possono rendere difficoltoso o addirittura impossibile il passaggio di una persona che abbia difficoltà motorie o disabilità di diverso tipo e grado.

Spesso non ci pensiamo, ma se proviamo per un attimo a immedesimarci nelle difficoltà che può ad esempio avere una persona disabile in sedia a rotelle, ci accorgiamo di come questa sia continuamente di fronte a ostacoli di questo tipo dalla mattina quando esce di casa fino alla sera quando rientra, e anche in casa propria. Cose semplici come salire su un bus (i gradini!) o andare in posta (la scalinata!), o mille altre altre circostanze a cui normalmente non facciamo caso possono rendere impossibile lo svolgimento delle normali attività quotidiane rendendo la vita molto più difficoltosa di quanto potrebbe essere se tutte le barriere architettoniche fossero abbattute.

Oggi esistono diversi impianti installabili per l'abbattimento delle barriere architettoniche, e in questo breve articolo vogliamo soffermarci in particolare sui SERVOSCALA, anche detti montascale.

Di solito le persone che utilizzano questo tipo di ausili si distinguono in due gruppi principali, e per esse sono state elaborate soluzioni diverse:

persone anziane che a causa dell'età hanno difficoltà motorie perlopiù di grado lieve e che quindi non riescono più a fare le scale con la sicurezza di un tempo, ma che sono in grado di fare le scale in sicurezza sedendosi su un MONTASCALE A POLTRONCINA e facendosi trasportare sedute;

persone disabili che utilizzano una sedia a rotelle: per queste persone sono stati pensati i MONTASCALE A PEDANA PORTACARROZZINA, ovvero dei montascale con un'apposita pedana dove la persona può salire direttamente con la sedia a rotelle per poi farsi trasportare superando le scale.

Esistono poi anche soluzioni diverse, come le piattaforme elevatrici, che non superano direttamente la scala muovendosi lungo di essa, bensì si muovono in verticale superando un dislivello (un po' come una sorta di mini-ascensore, per così dire), ma si tratta di tutto un altro capitolo e in questo articolo ci concentriamo nello specifico sui montascale, che invece si muovono tipicamente in obliquo lungo la scala seguendone l'andamento.

Ebbene, dicevamo, questi montascale oggi sono sul mercato ormai da anni e hanno raggiunto un grande grado di maturità come prodotti. Ne esistono di moltissimi tipi, marche, modelli, con diverse caratteristiche per le esigenze più disparate.

Oggi, fra l'altro, in Italia stanno emergendo nuove aziende che non si limitano più a trattare modelli o tipologie molto limitati e specifici (com'è sempre stata la tendenza in passato) bensì propongono cataloghi ampi con numerose soluzioni che spaziano fra diverse marche e modelli. Nel nostro Paese una delle più conosciute con questa filosofia è ad esempio Centaurus Rete Italia , ma ne stanno emergendo diverse e questa risulta essere la nuova tendenza del mercato per il prossimo futuro.

A seconda delle marche e dei modelli esistono dunque montascale adatti per l'installazione in interno o in esterno, montascale per anziani o per disabili, montascale per scale dritte o per scale curve, e così via.

Precisare tutte queste tipologie sarebbe oltre lo scopo di questa piccola introduzione all'argomento, ma fortunatamente oggi sul web è facile trovare per ognuna delle tipologie menzionate le più ampie spiegazioni.

Naturalmente occorre sapere che il montascale è un impianto per il quale è assolutamente essenziale rivolgersi a professionisti qualificati per la scelta e l'installazione.