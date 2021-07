Lo yoga è uno sport completo? La risposta degli esperti di Fitnessaltop

Lo yoga è una pratica nata in India circa 5000 anni fa e porta all'equilibrio di corpo, mente e spirito eseguendo esercizi di flessibilità, respirazione e concentrazione.

E’ considerata convenzionalmente una pratica spirituale, centra e mette in relazione con la propria individualità, non richiede competizione né con gli altri né con se stessi ma chiede di rispettare i propri tempi per migliorare e rilassare il corpo e la mente.

Puoi allenarti al chiuso, all’aperto in qualsiasi momento della giornata utilizzando o un semplice tappetino oppure qualche gadget come i blocchi, le ruote o le bande elastiche che puoi scegliere aiutandoti con le recensioni delle migliori su Fitnessaltop.com.

Molti non considerano lo yoga come un vero e proprio sport proprio per la sua caratteristica di non essere competitivo.

Spesso gli atleti di varie discipline sportive aggiungono al loro allenamento anche esercizi di yoga così da poter migliorare la qualità del movimento, la resistenza e la forza.

Sia atleti professionisti, sia neofiti trovano molto giovamento nel praticare yoga infatti allenarsi costantemente può migliorare le performance sportive e il corpo.

I principali vantaggi che si ottengono facendo yoga sono:

Migliora la respirazione

Respirare in modo rilassato senza affaticarsi anche mentre si svolge un tipo di allenamento aerobico è fondamentale per riuscire a mantenersi concentrato e ridurre l’ansia non solo mentre si fa attività fisica ma anche nella vita quotidiana.

Fortifica il centro del corpo

Le posizioni yoga aiutano a migliorare l’equilibrio, l'elasticità e la forza del centro del tuo corpo, si avranno muscoli addominali centrali e laterali, glutei, fianchi e lobari più tonici così da avere maggiore resistenza durante altri tipi di allenamenti.

Migliora la flessibilità

Le varie posizioni di yoga si concentrano all’allungamento del corpo in modo da avere maggiore flessibilità che si traduce in un miglior range di movimento ideale per atleti professionisti e non che praticano attività come il bodybuilder in cui il muscolo viene messo molto sotto sforzo, contratto e mai rilassato.

Praticare un po’ di yoga ogni mattina anche con solo un semplice tappetino senza altri gadget può farti sentire molto più flessibile e con la schiena più allungata e meno dolorante.

Migliora l’equilibrio

Lo yoga permette di prendere consapevolezza del proprio corpo, di imparare ad ascoltarlo e a prendere coscienza dei movimenti e a fortificare i muscoli centrali senza creare tensione, questo di traduce in miglior equilibrio che è utile non solo durante la pratica ma anche quando si cammina, si corre o di va in bicicletta.

Ci sono vari tipi di yoga che permettono di fare un allenamento più men dinamico, alcuni si basano su mantenere posizioni per diverso tempo così da dare maggiore enfasi alla respirazione, al bilanciamento del corpo e allo stretch, altri invece sono più dinamici come il power yoga, nato in America intorno al 1990 per rispondere alle esigenze della popolazione che voleva fare yoga in maniera più intensa, infatti con questo tipo di yoga si bruciano più calorie rispetto ad altri.

Quando si pratica qualsiasi tipo di yoga si lavora con diverse parti del corpo in modo da migliorare la forma complessiva, in particolare noterai benefici a livello addominale, dei glutei, braccia, gambe e schiena.

Lo yoga ha un basso impatto sulle articolazioni, è possibile praticarlo a tutte le età, sotto una guida esperta o seguendo corsi online, è ideale per migliorare l’aspetto di tutto il corpo e per rilassare la mente quindi può essere considerati uno sport completo per chi pratica solo quello e lo fa come deve essere fatto, mentre è, secondo il punto di vista di Fitnessaltop, ottimo e quasi indispensabile per chi pratica altri tipi di sport e ha bisogno di allungare il corpo dopo gli allenamenti più intensi.