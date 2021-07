Al via la festa patronale di San Giuseppe, primo evento dell’estate di Paesana

È tutto pronto, a Paesana, per l’edizione 2021 della festa patronale di San Giuseppe, patrono del borgo Santa Margherita. La patronale di San Giuseppe, per tradizione, apre il calendario degli eventi dell’estate paesanese.

Le celebrazioni religiose sono in programma questa sera (venerdì), con la Santa Messa delle 20.30; sabato, con la Santa Messa delle 18; domenica, con la Messa Solenne delle 10.30, senza la tradizionale processione.

Su piazza Piave torna anche il grande luna-park, in funzione da questa sera (venerdì) sino a martedì compreso.

Parallelamente, la Pro loco Paesana ha organizzato il calendario di appuntamenti collaterali.

Stasera (9 luglio), a partire dalle 20.30, in piazza Piave, si terrà il concerto finale degli allievi dell'accademia musicale Niccolò Paganini.

Sabato 10 luglio, sempre alle 20.30, e sempre in piazza Piave, le “Giovani voci del Monviso”, dirette da Adalberto Amici, proporranno alcuni brani tratti dal loro repertorio, in un breve concerto. A seguire, alle 21.45, concerto di “Sara Mariotta e la band”, per una serata all'insegna del cantautorato e delle cover più famose.

Domenica 11 luglio via Nazionale ospiterà, per tutto il giorno, il mercatino di hobbisti e artigiani.

Nell’area del Lungo Po, invece, alle 10 si terrà una degustazione di prodotti locali, nell’ambito del Festival AntropoXBio: equilibrio uomo-natura”. Un’iniziativa che prova ad indagare gli equilibri tra le comunità della Valle Po e l’ambiente, che hanno generato dei prodotti eccellenti.

Sarà possibile degustare vini, formaggi e miele. Nel frattempo, due autrici locali intratterranno i presenti con alcuni momenti di recitazione, poesie ed esecuzione di brani in acustico.

Info e prenotazioni: 348.3220355 (Andrea), costo 8 euro. Prenotazione obbligatoria.

Per i partecipanti ci sarà la possibilità di avere un pranzo convenzionato con il Wellington (Menù: primo, secondo e contorno, caffè, bevanda-vino al prezzo di 10 euro).

Nel pomeriggio, alle 14.30, è in programma il laboratorio gratuito, aperto a tutti, sulla lavorazione dei formaggi.

Lunedì 12 luglio, alle 21, in piazza Piave, si terrà il concerto del conosciuto gruppo occitano “Triolet”. La stessa sera, la “Trattoria del Giardino” propone il classico appuntamento enogastronomico del lunedì di San Giuseppe: la cena a base di “Patate e Ajè” (info e prenotazioni al numero 0175.94126).