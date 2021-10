Arriva a Cuneo Love Song: da Luigi Tenco a Paolo Conte con l'Orchestra Bruni

LOVE SONG,

Si terrà giovedì 15 luglio, alle ore 21, nell’Arena Estiva di Piazza della Costituzione, a Cuneo l'evento "Love Song".

Un viaggio attraverso le più significative canzoni italiane d'autore, da Luigi Tenco a Paolo Conte, che sarà messo in scena dall’Orchestra Bruni



I biglietti saranno disponibili all’ingresso dalle ore 20,15. L'intero costerà 10 euro. Gratuito per gli under 16.



Per la prevendita ci si potrà rivolgere dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 15,30 presso Compagnia Il Melarancio, Piazzetta del Teatro 1 Cuneo Tel. 0171 699971.