Si celebra il ritorno alla vita: a Cherasco l'anteprima di "La belle vie", nuovo spettacolo di Le Cirque World’s Top Performers

Ha debuttato ieri sera LA BELLE VIE, il nuovo show che è anche un omaggio alla ripartenza degli spettacoli dal vivo e alla presenza degli spettatori.

Un’anteprima su invito riservata alle autorità - presenti anche il sindaco Carlo Davico e il vice Claudio Bogetti - ma che stasera, domani e domenica apre al pubblico.

Dichiara il primo cittadino “Ho avuto il privilegio di assistere ad uno spettacolo straordinario che riesce a trasmettere emozioni eccezionali, da non perdere. Il pubblico è stato impressionato dalla bravura degli artisti di caratura internazionale, in un ambiente raffinato ed esclusivo.”

Tanta la soddisfazione della più grande compagnia europea di circo contemporaneo, Le Cirque World’s Top Performers, che con lo spettacolo di ieri ha ufficialmente aperto il tour estivo de LA BELLE VIE. Infatti, dopo Cherasco andrà in scena in luglio e agosto a Loano, Alassio, Sanremo e Lignano Sabbiadoro.

Gianpiero Garelli, fondatore e ideatore di Le Cirque WTP: “E’ stata una doppia emozione, prima rivedere i nostri artisti sotto i riflettori per ammirarli in ciò che di formidabile sanno fare, e poi raccogliere gli applausi, il calore e l’affetto del pubblico. Tutto questo ci è mancato per troppo tempo”.

Da stasera LA BELLE VIE accoglierà tutto il pubblico, un’occasione per vedere da vicino artisti di fama internazionale, provenienti dal Cirque du Soleil e dal Nouveau Cirque mondiale.

Per il numero limitato di posti disponibili, a causa delle regole sanitarie, l’ingresso è consentito ad un massimo di 100 persone per ogni rappresentazione. Per questa ragione Le Cirque WTP ha previsto due fasce orarie per poter andare in scena ogni giorno due volte. Sia venerdì che sabato, gli spettatori possono scegliere la prima dalle 18.30 alle 20.30 oppure la seconda dalle 21.30 alle 24.00.

Per domenica 11 luglio l’appuntamento è a partire dalle 19.00, per una serata speciale. Infatti, verrà programmata una sola replica dello show LA BELLE VIE e gli spettatori presenti potranno poi assistere alla finale dell’Italia agli Europei di calcio, che verrà trasmessa in diretta.

LA BELLE VIE è la terza produzione della più grande compagnia europea di circo contemporaneo, un format completamente diverso dagli spettacoli ALIS e TILT.

Un concetto che, alle arti circensi, unisce cabaret, musica e danza, e la cui direzione artistica è ancora una volta di Onofrio Colucci, che è anche fra gli artisti in scena.

Inoltre, con un music design dedicato, MC2-Radio Monte Carlo 2 firma la colonna sonora prima e dopo ogni show, per accompagnare la degustazione dei drink preparati dai Barman di Le Cirque WTP. Gli spettatori vengono accolti in un’atmosfera elegante, con arredi che richiamano un ambiente Lounge, tra divanetti e pouf di colore bianco.

Lo spettacolo va in scena nella tensostruttura a forma di chapiteau, allestita in Piazzale degli Alpini.

Il programma di venerdì 9, sabato 10 luglio propone a scelta:

SHOW in APEROTIME dalle ore 18.30 alle 20.30

oppure

SHOW in AFTERDINNER dalle ore 21.30 alle ore 24.

SPECIALE DOMENICA 11 luglio

In occasione della finale degli Europei di calcio, LE CIRQUE WTP ha deciso di creare per il pubblico un unico grande momento a partire dalle 19.00 ed essere presenti nell’unico spazio in cui sarà possibile vedere in diretta la finale tra Italia e Inghilterra

Una domenica speciale, per vivere insieme una serata indimenticabile: show LA BELLE VIE, Finale dell’ITALIA agli Europei e atmosfera lounge con musica e servizio bar.

Prevendite online su www.ticketone.it

oppure direttamente alla tenda in Piazzale degli Alpini a Cherasco.

Info sul sito www.lecirquewtp.it – Mail production@lecirquewtp.it

LA BELLE VIE Tour - ESTATE 2021 (altre nuove date verranno comunicate)

dal 9 all’11 LUGLIO

CHERASCO (Piazzale degli Alpini) - Prevendita locale: direttamente presso la biglietteria della tenda





dal 14 al 18 LUGLIO

LOANO (Porto Marina di Loano) - Prevendita locale: Proloco Marina di Loano - Tel. 019.675445

dal 21 al 25 LUGLIO

ALASSIO (Porto Marina di Alassio) - Prevendita locale: Casa del Disco , Via Vittorio Veneto 70, Alassio - Tel. 0182.640479

dal 28 LUGLIO al 8 AGOSTO

SANREMO ( Roof 1 Teatro Ariston) - Prevendita locale: Teatro Ariston - Tel. 0184.506060