Celle Macra inaugura la collaborazione con Plastic Free: domenica la prima giornata ecologica

Il 27 giugno scorso è stato formalizzato il protocollo d’intesa tra il comune di Celle Macra e l’onlus Plastic Free, l’associazione di volontariato nata nel 2019 con l’obiettivo di informare e sensibilizzare circa la pericolosità della plastica.

L'accordo prevede che il comune supporti le attività dell’associazione concedendo il patrocinio gratuito per gli appuntamenti di raccolta di rifiuti e per le passeggiate ecologiche, dando visibilità alle iniziative organizzate e garantendo il supporto dell’azienda di raccolta rifiuti qualora sia necessario.

L’intesa prevede inoltre che il comune garantisca priorità di intervento alle segnalazioni di abbandono di rifiuti e agevoli campagne si sensibilizzazione sul proprio territorio.

Il comune montano è stato uno dei primi in Piemonte ad aderire al progetto, mosso dalla consapevolezza della crisi climatica ed ecologica che attualmente imperversa: “Siamo un piccolo comune, ma non si è mai troppo piccoli per fare la differenza” ha sottolineato il consigliere Gianfranco Mattalia durante la firma del protocollo.

L’intento è quello di essere un modello anche per gli altri comuni, che punti (soprattutto per le località montane) a prevenire anzichè curare l’emergenza della plastica.

Per inaugurare l’anno di collaborazione con l’associazione che si prospetta, il comune insieme all’associazione, ha deciso di organizzare una giornata ecologica proprio a Celle Macra che avrà luogo l’11 luglio: l’intento della “passeggiata ecologica” non è tanto quello di raccogliere rifiuti, ma di sensibilizzare i partecipanti alle tematiche ambientali e ai cambiamenti che stanno avvenendo a livello locale, dando un punto di vista autentico di coloro che la montagna la vivono tutti i giorni.

Alle ore 9 si partirà per una camminata di 7.5 km sul il sentiero di Naslù. Il sentiero si svilupperà principalmente in un bosco di abeti e faggi a 1600 metri di quota dove si troveranno i personaggi dell’omonimo fumetto scolpiti in legno dagli artigiani del posto. Al termine pranzo al sacco con degustazione di formaggi locali offerti dalla Pro Loco di Celle Macra.

Per la partecipazione è necessaria l’iscrizione gratuita al seguente link:

https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/11-luglio-cellemacra/ o andando sul sito Plasticfree.it - eventi.

Si consiglia abbigliamento comodo.

Per informazioni: Flavia Faccia (333.9834864), Carlotta Pellegrino (348.4262789), Diego Sartore (342.1893936).