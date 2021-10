Pian Munè di Paesana: cena e cinema all’aperto sabato 17 luglio

Sabato 17 luglio c’è un appuntamento speciale tra gli eventi di Pian Munè.

Arriva il cinema in montagna!

Al rifugio a valle, nell’area verde a quota 1535 metri, potrete passare una serata davvero speciale: cena al rifugio alle 19/19.30 e a seguire cinema con la proiezione del film “Ritorno al bosco dei 100 acri”.

Il prezzo della Cena + Cinema per gli adulti è fissato a 35 euro, per i bambini dai 3 ai 12 anni a 20 euro mentre i bambini con meno di 3 anni non pagano

Per chi partecipa alla serata Cena + Cinema il rifugio mette a disposizione il posto tenda gratuito!

Per la partecipazione al solo Cinema si può fare richiesta fino ad esaurimento posti.

Per altre info o prenotazioni chiamate i numeri 328 6925406 o 0175 518029.

Oppure scrivete alla mail info@pianmune.it