10 anni di partnership tra Fossano e Juventus festeggiati con un rinnovo triennale

Prosegue la partnership che vede Fossano e Juventus unite nell’intento di sviluppare una scuola calcio d’eccellenza. Una collaborazione che, arrivata al decimo anno, viene prorogata di altre 3 stagioni sportive, fino al 2023-24.

Si tratta di una conferma importante per la società dilettantistica cuneese, come confermato dal presidente del Fossano Calcio, Gianfranco Bessone, entusiasta di portare avanti questo progetto assieme al team calcistico più scudettato in Italia.

"Tutta la società è contenta e soddisfatta del rinnovo fino al 2024 perché siamo convinti che la condivisione delle metodologie possa portare solo a risultati positivi”, dichiara Bessone. “Al tempo stesso, siamo onorati di questi ulteriori tre anni e senza dubbio da parte nostra ci sarà il massimo impegno per poter raggiungere gli obiettivi comuni insieme alla Juventus".