Atletica: medaglia d'argento e record italiano U23 per Anna Arnaudo agli Europei di Tallinn!

Ancora una splendida gioia ed un risultato di grande rilevanza per Anna Arnaudo, che ha conquistato la medaglia d'argento nei 10.000 metri ai Campionati Europei under 23 in corso a Tallinn, in Estonia.

Per la borgarina in forza al Battaglio CUS Torino tempo di 32:36.98: è la migliore prestazione nazionale di categoria (superato, dopo quasi 32 anni, il precedente record di Allison Rabour).

Primo posto all'olandese Jasmijn Lau: decisiva la sua fuga nei due chilometri finali.

Momento magico per l'atleta classe 2000, capace di conquistare, nelle scorse settimane, anche il titolo italiano Promesse nei 3000 siepi ed il titolo assoluto nei 5000 metri.