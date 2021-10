Calcio, Eccellenza: Pro Dronero avanti con mister Caridi

Pro Dronero avanti con Antonio Caridi. La conferma del tecnico è stata ufficializzata dalla società presieduta da Corrado Beccacini che ha pure ribadito la permanenza di Gabriele Delpiano e Daniele Galfrè. Annunciati nuovi movimenti in entrata nei prossimi giorni.

LA NOTA UFFICIALE DELL'ACD PRO DRONERO

La Pro Dronero e' lieta di ufficializzare la conferma di Antonio Caridi come Allenatore della Prima Squadra dei Draghi e con Lui dell'intera struttura dirigenziale.

Le convincenti ultime prestazioni del Campionato appena concluso, terminato con la meritata vittoria dell'Asti ed un piu' che onorevole secondo posto della Pro tra le formazioni della Granda alle spalle del Corneliano Roero, hanno lasciato nuove certezze ed un ritrovato entusiasmo, che ci ha spinto a condividere col Tecnico nuovi importanti obbiettivi in linea con le ambizioni di una Societa' che vuole puntare ancora una volta una volta con umilta' e determinazione ai vertici del calcio dilettantistico regionale.

A seguito dei colloqui condotti direttamente dal Presidente Corrado Beccacini, sono cosi' arrivate anche le ultime importanti conferme relative al giovane difensore Gabriele Delpiano ed a Daniele Galfre', all'interno di un gruppo che ha un fortissimo desiderio di potere esprimere finalmente tutte le sue potenzialita' dopo le due ultime stagioni che non hanno potuto chiudersi normalmente per i noti problemi sanitari.

Presto verranno ufficializzati anche i nuovi acquisti tutti ormai giunti in dirittura d'arrivo a completamento di un organico che ha saputo ritrovare tutta la voglia di far bene dei momenti piu' belli ed e' ormai pronto per lanciarsi da subito in nuove appassionanti sfide, forte anche delle tante dimostrazioni di affetto ricevute dai nostri tifosi perfino nella desolazione della partite a porte chiuse e del rinnovato appoggio di tanti sponsor che ringraziamo pubblicamente per il fatto di aver continuato a credere in noi anche nei momenti piu' difficili.

Per tutti i nostri sostenitori il primo appuntamento e' gia' fissato per il 9 agosto data fissata per il raduno ufficiale dei Draghi. Vi aspettiamo numerosi per potere finalmente riabbracciare assieme la nostra Squadra del cuore ,che non sarebbe nulla senza tutta la Vostra passione che ci ha consentito di realizzare assieme sogni sempre piu' grandi!