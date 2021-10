Nuoto, Europei Juniores: si ferma in semifinale l'avventura di Simone Dutto nei 100 farfalla

Si interrompe in semifinale il cammino di Simone Dutto nei 100 metri farfalla maschili dei campionati europei juniores di nuoto in corso a Roma.

Al portacolori cuneese del Team Dimensione Nuoto, già capace di stabilire il proprio personal best durante la manifestazione (54"43), non basta migliorarsi ulteriormente in semifinale (54"28) per strappare il pass per l'ultimo atto.

L'atleta classe 2003 allenato da Marco Briatore chiude con il 13° tempo nella gara vinta dal bulgaro Josif Miladinov.

In gara fino all'11 luglio, nella capitale, 565 atleti ed atlete in rappresentanza di 48 nazioni.