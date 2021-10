Volley Femminile: Lo staff tecnico della Lpm Pallavolo Mondovì scalda i motori in vista della nuova stagione

Una squadra affiatata! Questa volta non parliamo delle "Pumine", ma del folto gruppo di allenatori e preparatori atletici della Lpm Pallavolo Mondovì. Una realtà in costante crescita, ma che per il livello qualitativo raggiunto rappresenta già oggi un valore aggiunto per una società solida ed ambiziosa come quella presieduta da Alessandra Fissolo.

Prima di iniziare a “sudare” in vista della nuova stagione, l’intero staff tecnico e i vertici societari si sono incontrati per un momento conviviale presso lo Sporting Club di Mondovì. Una serata all’insegna dell’allegria e dei buoni propositi, utile anche per fissare gli obiettivi che si intende perseguire e raggiungere. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito della Lpm:

“Nella pallavolo ogni giocatore svolge un ruolo fondamentale. Senza la collaborazione di più atleti, l’azione non può andare a buon fine e solo con un’accurata e studiata sinergia si può creare un gruppo vincente. La società Lpm pallavolo Mondovì ambisce a formare una “vera squadra” in ogni “campo” in cui è impegnata, oltre al taraflex, dove ogni giorno lo staff tecnico si adopera per gestire al meglio l’aspetto agonistico. Nel corso delle stagioni, infatti, la Lpm pallavolo Mondovì ha lavorato per creare e sviluppare una vera identità sul territorio, che vada oltre alla “pura” pallavolo giocata.

“In questi ultimi anni ci siamo strutturati sempre meglio, cercando di migliorare anche sotto il profilo organizzativo.” - spiega Alessandra Fissolo, presidente dell’Lpm pallavolo Mondovì - “Stagione dopo stagione siamo cresciuti anche noi dirigenti, insieme ai tanti volontari che sono sempre super disponibili per aiutare la nostra realtà sportiva. Pensiamo infatti sia importante mantenere un piede ben ancorato a terra, alla nostra tradizione e al nostro territorio; allo stesso tempo però la società ambisce ad avere un ruolo sempre più importante nel panorama pallavolistico italiano. Questo però non ci fa dimenticare chi negli anni ha reso possibile tutto questo. Tanto tempo fa sono state gettate le basi, è stata costruita una strada. Con fatica, sforzi e tanti, tanti aiuti, la stiamo percorrendo a testa alta. Ci sono state molte salite, ma il lavoro ha ripagato il sudore di tante persone e adesso possiamo dirci davvero soddisfatti di quello che Lpm pallavolo Mondovì significa per tante bambine e famiglie monregalesi: siamo sicuri che potremo ancora crescere e puntare davvero ancora più in alto.” L’intero staff tecnico, della Serie A2 unito a quello del settore giovanile, ed i vertici societari si sono incontrati in un momento conviviale presso lo Sporting Club di Mondovì per programmare la nuova stagione, che inizia fin da ora con tanto entusiasmo e voglia di tornare in palestra!”