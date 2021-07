Nelle Langhe arriva il workshop "Songs for Rights", tra diritti umani e musica

Arriva nelle Langhe Workshop Songs for Rights. L'iniziativa unisce due concetti universali: i Diritti Umani e la Musica. Attraverso Songs for Rights i ragazzi partecipanti familiarizzeranno con i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Bambini grazie ad attività divertenti condotte dalle ragazze di Articolo 12. Come? Ascoltando, cantando, suonando strumenti e divertendosi con giochi musicali.



Durante i laboratori, avranno la possibilità di discutere tra di loro sulla situazione attuale dei diritti dei bambini nel mondo e nelle loro comunità. Per mezzo del workshop, i bambini e i ragazzi scriveranno, comporranno, e registreranno la propria canzone sul tema dei Diritti dei Bambini, in base alla discussione e a ciò che hanno appreso. In questo modo, parteciperanno ad un percorso educativo stimolante e motivante, e si sentiranno coinvolti e in diritto di esprimere il loro punto di vista attraverso la musica con l’aiuto dell’artista Manuel Peluso, di ritorno da Sanremo Rock.



Un esperto video di Proxima Studio coinvolgerà un piccolo gruppo di giovani per la documentazione del progetto e per realizzare il videoclip finale che verrà trasmesso sui canali sociala partire da youtube.



Il progetto è sostenuto dal fondo di beneficenza di Intesa San Paolo, con il patrocinio del Comune di Novello e dell’Unione di Comuni di Langa e del Barolo. Songs for Rights si terrà da lunedì 26 a giovedì 29 luglio presso il Castello di Novello e le attività sono distribuite dal mattino dalle ore 10 con termine alle 16, con possibilità di fermarsi e passare del tempo libero fino alle 18.



Il pranzo, preparato dal Ristorante Il Banchetto di Novello, sarà offerto ai partecipanti per tutti i quattro giorni. Chi può candidarsi? Giovani tra i 13 e i 19 anni con interessi per la musica, il canto, la scrittura o il video. Un esempio pratico, chi suona uno strumento, potrà portarlo con sè per realizzare la base della canzone.



Come ottenere maggiori informazioni e iscriversi: nella forma che meglio si preferisce contattando il numero dell'Associazione YEPP Langhe: 3311115381.