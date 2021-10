A Madonna delle Grazie è attiva la fibra ottica di Isiline

All’elenco delle città e delle frazioni raggiunte dalla fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) di Isiline si è aggiunta anche Madonna delle Grazie: nella frazione di Cuneo da venerdì 9 luglio, infatti, è possibile navigare fino a 1 Gigabit al secondo grazie al performante ed innovativo servizio in fibra ottica messo a disposizione dallo storico provider. Con l’intervento realizzato dall’azienda saluzzese, ora anche nella frazione del capoluogo cuneese è possibile sfruttare tutte le potenzialità del web grazie alla connessione Internet ultraveloce. Con il lavoro appena concluso, Isiline si dimostra ancora una volta un’azienda attenta alle esigenze del territorio, raggiungendo con la fibra ottica 144 numeri civici e garantendo così anche agli abitanti di Madonna delle Grazie un servizio sempre più importante e richiesto per navigare con velocità e stabilità.

“Si tratta di un intervento mirato per portare la fibra ottica nella frazione – spiega Massimo Mellano, direttore generale di Isiline – che è stato realizzato sfruttando le infrastrutture già presenti sul territorio, evitando così di realizzare nuovi scavi per effettuare la posa della fibra ottica, salvaguardando il manto stradale e riducendo notevolmente i disagi alla viabilità”.

Il servizio è già disponibile e attivabile: per ricevere maggiori informazioni si può telefonare al numero 0175/292929; in alternativa è possibile entrare in totale sicurezza nei punti vendita di Cuneo (piazza Europa, 22), Fossano (via Roma, 32), Saluzzo (via Marconi, 2 e piazza Cavour, 3), Mondovì (Piazza Cesare Battisti 2/E) e Carmagnola (via Valobra, 129) oppure effettuare l’acquisto direttamente online sul sito www.isiline.it.