Bra, esauriti i posti disponibili per l’open day

Sono esauriti nella prima giornata di prenotazioni i posti disponibili per le vaccinazioni di cittadini maggiorenni in programma per l’open day di lunedì 12 luglio al Movicentro di Bra in concomitanza con l’apertura del nuovo punto vaccinazioni promosso da Ascom-Confcommercio zona di Bra, Casa di Cura Città di Bra, Coldiretti Cuneo e Confartigianato Imprese con il supporto di Regione Piemonte – Il Piemonte ti Vaccina, di Asl Cn2 e del Comune di Bra e i sanitari di Medical Center e Med.Art.Servizi. Il 12 luglio il vaccino Pfizer sarà somministrato tra le 14 e le 23 (attraverso due linee di vaccinazione) ai cittadini prenotati. Durante la seconda parte del pomeriggio è prevista l'animazione muscale degli speaker di RadioBraontheRocks.

Nella stessa giornata, alle 19, il nuovo Hub vaccinale sarà ufficialmente inaugurato in presenza del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, delle autorità locali e dei referenti delle associazioni e degli enti che partecipano all’iniziativa.