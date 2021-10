Euro2020: a Cuneo niente asporto di bevande alcoliche nella notte della finale

Niente asporto di bevande alcoliche, a Cuneo, in occasione della finale degli Europei 2020.



Il sindaco ha dato disposizioni oggi - sabato 10 luglio - per la serata di domani, allo scopo di prevenire "situazioni di criticità per l'ordine e la sicurezza pubblica causate dal consumo di bevande alcoliche nei luoghi non consentiti e dall'eventuale improprio utilizzo di bicchieri e di bottiglie di vetro": il riferimento, seppur soltanto implicito, è ovviamente ai fatti della notte di martedì 6 luglio.



L'ordinanza del sindaco ha seguito una riunione tecnica di coordinamento svoltasi - sempre nella mattinata di oggi - nella Prefettura di Cuneo. Prevede quindi, nel periodo tra le 19.30 di domenica 11 luglio e le 5 di lunedì 12 luglio, il divieto assoluto a tutti i titolari di esercizi di somministrazione, esercizi commerciali e agli esercenti di commercio ambulante ubicati sul territorio cittadino di "somministrare e vendere bevande alcooliche in lattine e contenitori di vetro e di plastica". Per tutti i cittadini, nello stesso periodo, è inoltre vietato "introdurre, nelle piazze e nelle aree maggiormente frequentate dai tifosi, bevande soggette al divieto sopra esplicitato sia per uso personale, sia con l'intento di distribuirle ai manifestanti, anche se a titolo gratuito".



"La somministrazione s'intende consentita all'interno degli esercizi di somministrazione purché sia assicurato il controllo di apposito personale affinche detti contenitori non vengano trasportati dai clienti fuori dai locali stessi - si legge ancora nell'ordinanza - Nei dehors esterni la somministrazione dovrà avvenire tramite bicchieri e contenitori di plastica al fine di impedire ogni improprio utilizzo di materiale potenzialmente pericoloso".

- MODIFICHE ALLA VIABILITA'

Sempre domani, domenica 11 luglio, è stata predisposta dal Comune di Cuneo l'interdizione totale ai veicoli a motore all'ingresso di via Roma dalla testata di piazza Galimberti. Contestualmente, verranno posizionati dei temporanei ostacoli fissi a partire dalle ore 9.30, che verranno poi rimossi nella mattinata di lunedì 12 luglio.

L'ingresso nell'APU di via Roma sarà quindi consentito - alle sole categorie autorizzate - esclusivamente dal varco lato piazza Torino.