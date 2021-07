Finale degli Europei: Savigliano adotta ulteriori misure di sicurezza

Savigliano si prepara alla finale degli Europei di Calcio 2021. Per evitare traffico congestionato nel centro città come è capitato negli ultimi fine settimana, l’Amministrazione insieme alla Polizia Municipale ha deciso di rafforzare le norme di sicurezza chiudendo al traffico alcune piazza e vie con un’ordinanza ad hoc.

Saranno pertanto chiuse al traffico piazza Cavour e via Palestro a partire dalle ore 9. In entrambe le aree sarà inoltre vietata la sosta dalle ore 15 di domenica alle 6 di lunedì 12 luglio. Il doppio senso in via Palestro sarà infine consentito solo ai residenti, ai proprietari di attività commerciali e agli aventi diritto sempre a partire dalle ore 9. Saranno poi rinforzare le chiusure delle aree pedonali di piazza Santarosa e Del Popolo con l'apposizione di fioriere antisfondamento.

Il sindaco Giulio Ambroggio invita poi i concittadini alla responsabilità: “Mi raccomando. Cerchiamo di festeggiare, in caso di vittoria degli azzurri, in modo sensato, con intelligenza. Rompere gli arredi urbani e sporcare le strade e le piazze è segnale di ignoranza e inciviltà”.