Lutto a Pocapaglia per la scomparsa di Antonio Tibaldi, per tutti 'Tunin dei Butti'

È lutto a Pocapaglia per la scomparsa di Antonio Tibaldi, per tutti 'Tunin'. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 86 anni, circondato dall’affetto dei suoi cari.



In paese era molto conosciuto e stimato per essere un grande lavoratore nelle campagne del Roero, ma soprattutto una persona garbata e disponibile con chiunque ne avesse bisogno. Il suo ritratto è nelle parole della figlia Marina, che ha il cuore diviso a metà tra Pocapaglia e Bra, visto che sotto la Zizzola è attiva come volontaria del quartiere Oltre-ferrovia: “Ci ha lasciato Tunin dei Butti, di Pocapaglia. Ha dedicato la sua vita alla famiglia e all'amore per il suo lavoro, nelle campagne e nelle sue adorate vigne. È stato una persona semplice, ma grande e generosa verso tutti, guida e consigliere per la sua famiglia”.



Oltre a Marina, con Davide, lo piangono la moglie Angiolina, gli altri figli Stefano con Margherita, Adriano con Pinuccia, Fiorenzo con Silvia, i nipoti Monica, Daniela, Valentina, Manuele, Fiorenza e Giorgia, oltre ai parenti di ogni grado. La famiglia ha voluto esprimere riconoscenza al dottor Sergio Donfrancesco e a tutto il personale medico ed infermieristico dell’Hospice di Bra per le cure prestate al proprio caro.



Il rosario è in programma oggi (sabato 10 luglio) e domani (domenica 11 luglio), alle ore 21, presso l’abitazione in strada San Giacomo 46, a Pocapaglia, mentre il rito funebre sarà celebrato lunedì 12 luglio, alle ore 10.30, nella parrocchia dei Santi Giorgio e Donato. L’ultimo viaggio di ‘Tunin’ sarà verso il cimitero del paese, dove riposerà in pace per sempre.