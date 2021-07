Valdieri, deceduto un ciclista: fatale un malore durante una gita in bici

Aveva 55 anni il ciclista deceduto oggi (sabato 10 luglio) a Valdieri.



L'uomo è stato colto da un malore mentre si trovava in bici sulla provinciale in direzione Terme; nei pressi di Tetti Gaina ha perso i sensi, ma prima è riuscito a chiamare i soccorsi.



Per lui, però, non c'è stato scampo. Sul posto, oltre all'emergenza sanitaria, anche i carabinieri del posto.



Successivamente al recupero la salma è stata tradotta alla camera mortuaria della casa di riposo del paese.