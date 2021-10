Inaugurazione Arcieri di Luce

Nasce a Boves, in via Ferruccio Ferrari 8, una nuova attività: Arcieri di Luce, uno studio di Consulenza Relazionale Olistica.

Il progetto origina da un’idea di Enrico e Loredana, due persone che (oltre a condividere un cammino affettivo) hanno deciso di mettere la propria sensibilità e le personali competenze al servizio di tutti coloro che potessero aver bisogno di una relazione d’aiuto.

In cosa consiste una Consulenza Relazionale?

Nella vita tutto è relazione: in famiglia, nella coppia, nel mondo del lavoro, tra amici e (non in ultimo) con noi stessi.

Queste relazioni, però, sviluppano talvolta in maniera poco costruttiva: attraverso l’aiuto di un Consulente Relazionale si acquisisce maggior consapevolezza delle dinamiche che agiscono quando ci rapportiamo con gli altri, per poter così gestire il nostro emotivo in modo più funzionale al fine di star meglio con noi stessi e con il mondo delle nostre quotidiane relazioni.

Perché Olistica?

Una visione olistica dell’individuo permette di prendere in considerazione la persona nella sua totalità (corpo, mente-emozioni, spirito) e permette di offrire una consulenza che guardi all’uomo come un delicato insieme di sottili interazioni da considerare del loro complesso.

I servizi proposti a corredo delle sessioni di Counseling (Reiki, Fiori di Bach, Astrologia, Meditazione, Espressione Creativa) diventano quindi gli strumenti utilizzati per lavorare in modo olistico nel ristabilire una condizione di benessere dell’individuo.

L’invito è a partecipare all’inaugurazione (durante la quale verranno spiegati i diversi servizi proposti) ed a visionare il sito: www.arcieridiluce.com per saperne di più!

Le date dell’inaugurazione sono:

- venerdì 16 luglio 2021 – dalle ore 18:30 all’orario di cena

- sabato 17 luglio 2021 – dalle ore 11:30

Enrico & Loredana vi aspettano!

Arcieri di Luce si trova a Boves, in via Ferruccio Ferrari 8.

Enrico: 349.520.21.93

Loredana: 348.314.25.35

www.arcieridiluce.com

https://www.facebook.com/arcieridiluce

https://www.instagram.com/loredana_isoldi/