CBM: organizzazione umanitaria che promuove l'inclusione in Burkina Faso

L’Africa è uno dei continenti che più presenta emergenze di tipo umanitario. In Paesi come il Burkina Faso, che ha tra le aspettative di vita più basse al mondo a causa di una situazione di instabilità politica e un clima con non poche criticità, le persone con disabilità sono le più vulnerabili essendo, a causa della loro condizione, ancora più povere. CBM è un’organizzazione umanitaria attiva nella sensibilizzazione sul tema dell'inclusione per fare in modo che le persone con disabilità non vengano emarginate all’interno delle comunità e possano avere una migliore qualità di vita. In questo articolo parleremo del progetto in Burkina Faso, uno dei luoghi più poveri del pianeta.

La situazione in Burkina Faso

Il territorio del Burkina Faso è arido, senza sbocchi sul mare, con scarse risorse naturali ed economiche. L’economia si basa sull’agricoltura che tuttavia non è sufficiente a soddisfare il sostentamento di tutta la popolazione. Il Burkina Faso è il Paese che ha dato i natali a Thomas Sankara, un militare che si è adoperato per la pace e la lotta alla povertà, presidente dal 1983 al 1987, anno in cui viene assassinato. È lui ad aver cambiato il nome dello Stato da Alto Volta a Burkina Faso, il cui significato letterale è “Terra degli uomini integri”. Dopo la morte di Sankara, tra i leader più carismatici della sua generazione su scala internazionale, il Paese ha conosciuto varie fasi di instabilità politica, che hanno accentuato la situazione di povertà in una popolazione già messa a dura prova dalle asperità del territorio.

In un contesto simile, la lotta e la prevenzione della povertà, cui di pari passo va il tentativo di inclusione delle persone con disabilità essendo queste le più povere ed emarginate, diventa davvero importante. Ecco perché CBM è attiva su questo fronte.





CBM: un’organizzazione umanitaria presente dal 1908

CBM, acronimo di Christian Blind Mission, è un’organizzazione umanitaria internazionale impegnata fin dal 1908, anno della sua fondazione, nella cura e prevenzione della cecità evitabile e nell’inclusione delle persone con disabilità nei Paesi in via di sviluppo. Attualmente è presente con 460 progetti in 48 paesi.

Nel 2001 nasce anche CBM Italia Onlus, anch’essa attiva nella lotta alle patologie visive e nella sensibilizzazione per l’inclusione delle persone con disabilità. Nel 2020 ha raggiunto oltre 1 milione di beneficiari con 38 progetti in 14 paesi.

Il progetto Coltivare l’inclusione – sicurezza alimentare e resilienza delle famiglie vulnerabili in Burkina Faso fa parte della campagna Break the Cycle ed è supportato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. L’obiettivo è quello di spezzare il ciclo vizioso che lega povertà e disabilità attraverso un programma di sicurezza alimentare.

L’impegno di CBM in Burkina Faso

In Burkina Faso l’intervento di CBM è stato quello di operare interventi concreti di tipo economico, con particolare attenzione per quanto riguarda le donne e le persone con disabilità, ovvero le categorie più bisognose. Sono state realizzate operazioni di formazione mirata in settori quali allevamento, orticoltura, agro-forestazione, apicoltura, avicoltura e agro-ecologia applicata, di modo da rendere le persone capaci di generare un reddito. Un terzo dei soggetti è composto da persone con disabilità, a favore delle quali sono state realizzate anche attività di advocacy ed inclusione, con il coinvolgimento dei leader delle comunità.

Il progetto, che ha durata triennale (2018-2021), è andato avanti nonostante le difficoltà ulteriori rappresentate dall’emergenza Covid-19, nella cui prevenzione CBM si è impegnata attraverso un’opera di sensibilizzazione per quanto riguarda l’igiene e il distanziamento, particolarmente difficili da praticare per le persone con disabilità in quanto meno autosufficienti e più bisognose di assistenza.

L’impegno di CBM per il Burkina Faso in Italia

Una parte del progetto di CBM in Burkina Faso ha avuto luogo in Italia, con attività di sensibilizzazione degli alunni delle scuole primarie attraverso laboratori ludici aventi come focus il Paese africano, nell’ottica di una sensibilizzazione sui temi dell’inclusione delle persone con disabilità e della sicurezza alimentare.

Le attività hanno visto il coinvolgimento di bambini, genitori e insegnanti, con interventi di formazione anche all’interno della comunità Burkinabé. I laboratori si sono parzialmente svolti anche durante l’emergenza Covid-19, grazie all’impiego della tecnologia digitale per le attività didattiche a distanza.

CBM Italia Onlus si è impegnata per il Burkina Faso con una campagna a 360°. Perché la lotta alla povertà e alla disabilità passa anche dalla formazione e dall’informazione.