Dronero: magia al Jonathan's pub con "Sim Jona Blink", spettacolo di Blink Circolo Magico

"È davvero una magia. Qui, seduti al tavolo a mangiare, la gente intorno. Poter nuovamente vedere un loro spettacolo!". Il commento di una spettatrice.



"Sim Jona Blink": questo il titolo. Ieri sera a Dronero, presso il dehor estero del Jonathan's pub, Blink Circolo Magico si è esibito in un coinvolgente spettacolo per grandi e piccini.

Grande partecipazione da parte delle persone. Divertenti scenette e battute, luci, musica ma soprattutto tanta, tantissima magia.



Presentati da Giorgio Barbero, ad esibirsi sono stati Giulia Galliano Sacchetto, Arturo IL CLOWN, Budinì e Gi & Raf. Riconoscimento reciproco e sostegno.



Iniziativa pensata in collaborazione all'associazione dronerese "Il Bottegone", di cui il Jonathan's pub è parte, ha voluto essere segno tangibile di rinascita.