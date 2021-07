Tante proposte per questo fine settimana di luglio nella Granda

Tutti gli eventi si svolgono nel rispetto della normativa per la prevenzione del Covid 19; consultare le pagine Facebook o i siti degli organizzatori per aggiornamenti ed eventuali modifiche dei programmi anche in vista della finale dei Campionati Europei di calcio

Feste di paese, mercatini e manifestazioni all’aperto

A Caraglio questo fine settimana è in programma la festa di Madonna del Castello. Sabato10 luglio, dalle 18, in via Roma ci saranno, oltre ai negozi aperti, anche un mercatino dell’antiquariato e dalle 19 presso il Grancaffè un’apericena con degustazione di bollicine e tagliere di mare, mentre al Bar Corona Grossa la cena sotto le stelle. Alle 21.30, in piazza Don Ramazzina I Trelilu animeranno una serata di spettacolo e di cabaret. Per tutta la serata i più giovani potranno divertirsi con il Luna Park per via Roma e in piazza San Paolo. Domenica 11 luglio ci sarà la prima Fiera d’Estate. Alle 9 è prevista l’inaugurazione della manifestazione dedicata all’artigianato, ai prodotti tipici e a tutte le attività del territorio. La fiera si svilupperà per l’asse centrale di via Roma, con percorso a senso unico e circa 80 bancarelle. Inoltre, sotto l’area del Pellerin, dalle 12.30 ci sarà la seconda sagra della “Polenta Bastarda”. Info: www.insiemepercaraglio.it

Sul sito del Comune si raccomanda il rispetto delle normative Covid sia per il distanziamento, sia per la sanificazione. È obbligatorio l’uso della mascherina all’esterno,

A Paesana Piazza Piave ospiterà nel week end i festeggiamenti di San Giuseppe, patrono della buona morte, ma anche del borgo che sorge sulla destra orografica del paese: Santa Margherita. Sabato 10 luglio, alle 20,30, le giovani “Voci del Monviso” terranno un breve concerto, mentre alle 21,45 Sara Mariotta e la band saranno protagoniste di una serata all'insegna del cantautorato e delle cover più famose. Domenica 11 luglio, per tutto il giorno in via Nazionale si terrà il mercatino di hobbisti e artigiani. Nell'area lungo Po, alle 10, si terrà una degustazione (a 8 euro) di prodotti locali: vini, formaggi e miele, mentre due autrici locali intratterranno i presenti con alcuni momenti di recitazione poesie ed esecuzione di brani in acustico. Ai partecipanti verrà offerta la possibilità di pranzare a prezzo convenzionato (10 euro) al ristorante-pizzeria Wellington. Nel pomeriggio alle 14,30 si terrà un laboratorio gratuito aperto a tutti sulla lavorazione dei formaggi.

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocopaesanacn

Continua “Passeggia a Cherasco”, il sabato sera nella Città delle Paci con artisti di strada, maghi, musicisti, teatranti, intrattenimento per bambini. Sabato 10 luglio è in programma l’ultimo appuntamento con spettacoli e intrattenimenti musicali. A partire dalle 18 la parte più centrale delle vie Cavour, Garibaldi e Vittorio Emanuele saranno riservate solo al traffico pedonale.

Info: www.comune.cherasco.cn.it

Nel fine settimana Ormea ospiterà “Patoci e mascarei, riti, miti e maschere”, manifestazione con alcuni gruppi popolari provenienti da Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Svizzera. Il programma della manifestazione comincerà sabato 10 luglio alle 17 nello Spazio Eventi di Piazza Nani con la presentazione del libro “Le masche tra noi”, di Franca Acquarone e Bruno Vallepiano, a cura di Erika Peirano. Sempre sabato, alle 21.15 in piazza Nani (o in caso di maltempo nel Nuovo Cinema) la proiezione di filmati e la presentazione dei gruppi popolari. Domenica 11 alle 15 nel Borgo di Ormea sarà il giorno della festa, con canti, musiche e balli itineranti dei gruppi popolari.

Info: www.facebook.com/ComunediOrmea

A Neviglie nel fine settimana del 10 e 11 luglio torna “Goodwine Neviglie”, 17° Convivio Enogastronomico e Culturale, con la grande cena del sabato nelle vie del centro storico, mentre la domenica sono previsti il tradizionale “Mercatino delle cose belle e buone” e l’”Estemporanea di pittura” con le opere di una ventina di artisti. Alle 11 sarà proposto l’aperitivo in piazzetta e per tutto il giorno, nelle vie del centro, si terrà il mercatino delle cose belle e buone. Alle 19 la manifestazione si concluderà con una merenda sinoira.

Per partecipare alla cena di sabato è obbligatoria all’e-mail goodwine.neviglie@gmail.com

A La Morra nel fine settimana sono in programma le attività di Estate in Rivalta, promosse dalla Proloco della frazione. Sabato 10 luglio, alle 16, spettacolo per ragazzi con i maghi Roger e Ivan e alle 19.30 cena in piazza con la musica di Bruno Montanaro. Per la cena è obbligatorio fare la prenotazione entro le ore 16 del sabato. Info: www.facebook.com/lamorraturismo

A Ceresole d’Alba sabato 10 luglio è in programma una passeggiata in notturna, che permetterà ai partecipanti di scoprire il centro storico e la campagna e che si concluderà dopo circa 3 chilometri a cascina Italia, con una degustazione di tinca affumicata. Nell’aia della storica cascina, è stata anche organizzata una serata di intrattenimento per bambini: la compagnia albese di Claudio Consuelo porterà in scena uno spettacolo di burattini. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria. La partenza è fissata per le 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II; i partecipanti sono invitati a portare con sé una torcia perché non tutto il percorso è illuminato.

Info: www.comune.ceresoledalba.cn.it

La Proloco di Dogliani Borgo organizza per domenica 11 luglio nelle vie del centro storico per l'intera giornata un mercatino dell'antiquariato, dell'artigianato e dei prodotti tipici dalle ore 9 alle ore 18. Sabato 10 luglio in centro paese c’è la “Fiera della luna nuova” con inizio alle 16, con banchetti enogastronomici ed accompagnamento musicale.

Info: www.doglianiturismo.com/programma-estate-2021 e www.facebook.com/osteriabattaglino

A Pian Munè secondo appuntamento, sabato 10 luglio, con la serata al rifugio in quota e l’Aper… INQUOTA. Questa settimana protagonista della serata sarà l’Azienda agricola Pianbello di Canelli.

Si potrà scegliere di salire a piedi, con una piacevole camminata di 60/90 minuti, oppure con la Seggiovia (entro le ore 17). Info: www.facebook.com/PianMune

Questo fine settimana è in programma un evento straordinario nella bellissima località sciistica ed estiva di Prato Nevoso. Il paese ospiterà infatti per la prima volta un mercatino di Natale in quota e fuori stagione: una gustosa anteprima del Mercatino di Natale più grande d’Europa. Fino al 13 luglio (dalle 10 alle 18), alcuni degli espositori di punta del Magico Paese di Natale allestiranno un mercatino natalizio specialissimo a 2.000 metri, con scenografiche casette di legno e tanti oggetti e delizie locali da assaggiare. Lo scenario sarà quello dello chalet Il Rosso, struttura raggiungibile in ebike, a piedi o con la telecabina dieci posti “La Rossa Panoramica”. Per la gioia dei bambini e delle famiglie, ad attendere i visitatori ci sarà la Regina Antea, che accoglierà tutti i bambini nella sua divertente Scuola degli Elfi sabato 10 e domenica 11 luglio (dalle 10 alle 18). L’offerta in quota prevede anche merenda o aperitivo preparati da chef Ezzelino. Scopri tutte le attività di questo fine settimana a Prato Nevoso su: www.facebook.com/PratoNevoso

Spettacoli e musica

A Mondovì si conclude domenica 11 luglio il festival Piazza di Circo con artisti di fama internazionale e una programmazione adatta a tutta la famiglia.

Gli spettacoli si terranno interamente presso la Piazza Maggiore di Mondovì. Questo fine settimana si terrà il Festival delle Accademie, sottosezione del festival Circo in Piazza, con appuntamenti da non perdere. Sabato 10 luglio alle 21.45 appuntamento con Gelsomina Dreams, ultima creazione della compagnia blucinQue.

Domenica 11 luglio doppio appuntamento: alle 18 l’Accademia Montis Regalis farà ballare i presenti con il concerto Musica y color: canti e danze tradizionali della Sierra Ecuadoriana.

Dalle 19 risate a non finire con Circo Pacco con lo spettacolo 100% Paccottiglia.

Biglietti su Vivaticket: www.vivaticket.com/it/cerca biglietti/piazza%20maggiore%20mondovi

Info e programma completo: www.cirkovertigo.com/newscat/piazza-di-circo

In Valle Stura fino a domenica 11 luglio è in programma l’appuntamento con il festival Occit’amo.

Sabato 10 luglio alle ore 19 in Borgata Paraloup, Rittana Mario Perrotta porta in scena il suo Emigranti Esprèss, un reading nel quale l’attore e scrittore leccese ripropone i ricordi dei suoi viaggi sul treno degli emigranti negli anni ’80. L’evento si tiene in collaborazione con il Festival Borgate dal Vivo, la partecipazione è a pagamento (ingresso €10) e la prenotazione è obbligatoria sul sito www.borgatedalvivo.it

Domenica 11 luglio sono in programma quattro appuntamenti: uno in Borgata Paraloup e gli altri a Vinadio, nella cornice del Forte Albertino. Alle ore 6.30 in Borgata Paraloup va in scena “Aubada” con Simonetta Baudino e Giuseppe Quattromini. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it. Tra le ore 10 e le ore 13 nel Cortile del Revelin del Forte Albertino di Vinadio si tiene un laboratorio di tessitura attraverso la tecnica del telaio a cornice, semplice, versatile e accessibile a tutti. Prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it

Alle ore 14.30 appuntamento con Destacha la dança, il ballo distanziato con Daniela Mandrile. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 339.7950104.

Alle ore 16 gran finale con il concerto dei Bidaia, gruppo proveniente dai Paesi Baschi. Partecipazione gratuita, prenotazione obbligatoria sul sito www.occitamo.it Il calendario è pubblicato sul sito www.occitamo.it dove è possibile acquistare i biglietti per gli eventi a pagamento o prenotarsi per partecipare agli eventi gratuiti garantendo il distanziamento interpersonale. Aggiornamenti: www.facebook.com/occitamo

Sabato 10 luglio alle ore 21 presso i Giardini Belvedere di Bra è in programma il concerto “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi con L’Archicembalo, nato dal desiderio di Marcello Bianchi (violino e konzertmeister) e Daniela Demicheli (clavicembalo e direttore artistico) di dare vita ad un ensemble specializzato nell’esecuzione, secondo le prassi dell’epoca e su strumenti originali, del repertorio musicale dal Barocco al primo Classicismo. In caso di pioggia il concerto si svolgerà nella Chiesa di Sant’Andrea.

Ingresso libero, prenotazione obbligatoria. Info: www.turismoinbra.it

Sabato 10 luglio alle 21.30 il Quinteto Astor Piazzolla sarà protagonista del concerto all’Auditorium Horszowski di Monforte d’Alba, nell’ambito della rassegna Monfortinjazz. I cinque musicisti da lustri girano i teatri del mondo suonando gli inestimabili arrangiamenti autografi e riportando alla luce gioielli pressoché inediti. L’attuale formazione riunisce cinque dei migliori musicisti argentini con una solida preparazione di tango alle spalle, come sarebbe piaciuto ad Astor Piazzolla stesso. Hanno temperatura, swing, talento: un amalgama perfetto per far rivivere una musica che sembrava irripetibile. Info e prenotazioni sul sito www.monfortinjazz.it

Secondo appuntamento con il Roero music fest sabato 10 luglio alle 21 nell’anfiteatro della confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba che ospiterà Lorenzo Giorda, ovvero Lord Theremin, affiancato dal sax di Giuseppe di Filippo e da Filippo Consentino. Da Profondo rosso a Matrix, il concerto conduce lo spettatore in un percorso sonoro originale e sorprendente. L’ingresso è libero, richiesta la prenotazione scrivendo a dragonstudiopromotion@gmail.com.

Info: www.roeromusicfest.com e aggiornamenti: www.facebook.com/roeromusicfest

Entra nel vivo la seconda edizione del Magliano Alfieri Classic Festival. Il programma dei concerti prevede l’apertura a Magliano Alfieri, alle 18 di domenica 11 luglio, con l’esibizione del gruppo “Cameristi Cromatici Ensemble” che presenterà un repertorio dal Barocco a Morricone” con musiche di Handel, Vivaldi, Albinoni, Piazzolla e Morricone.

È preferibile prenotare all’e-mail maglianoclassicfestival@gmail.com.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/Magliano-Alfieri-Classic-Festival

Il primo appuntamento con Collisioni 2021 sarà ospitato dalla Città di Alba in piazza Medford con il concerto di Patti Smith, sabato 10 luglio alle 21.00. in occasione dell’evento è stato stilato un protocollo di regolamenti sufficientemente rigidi e stringenti tali da ampliare le capienze dei concerti di Collisioni 2021 dai 1.000 spettatori previsti a 2.000.

Info e aggiornamenti: www.facebook.com/CollisioniFestival

A Frabosa Soprana, sabato 10 luglio alle 21.00 è in programma nella sala polivalente il teatro d’eccellenza con Eugenio Allegri, storico e insostituibile interprete di Novecento di Alessandro Baricco. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria, fino a esaurimento posti, presso gli Ufficio del Turismo dei comuni interessati. Programma degli spettacoli su: www.estemporanea.eu.

Info e contatti per prenotazioni: www.facebook.com/estemporanea.eu

Sabato 10 luglio alle 18.30 Borgo San Dalmazzo accoglie, nel parco Tesoriere il Teatro dell’Erba Matta che presenta “Il gatto con gli stivali”. Età consigliata dai 4 anni. Si ricorda a tutti di portarsi il plaid per sedersi più comodamente. In caso di pioggia lo spettacolo sarà annullato.

Ingresso 3,00. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

A Barge domenica 11 luglio, alle 17, in località Certosa di Montebracco va in scena Jazz Visions con il trio di Caterina Accorsi, giovane e talentuosa cantante che esplora sonorità inedite, portando sul palco l’inedita coppia di vibrafono e contrabbasso, che si fondono con la voce in modo equilibrato e personale. Se la matrice di partenza è quella degli standard jazz, non mancano brani dalle sonorità più contemporanee, di ispirazione popolare o dichiaratamente pop, con l’aggiunta di composizioni originali del trio. A seguire degustazione dello spumante Eli Brut e due vini autoctoni della cantina l’Autin in abbinamento a prodotti tipici dell’eccellenza territoriale contenuti nel Cavagnin delle Terre del Monviso, un box confezionato da uno dei 40 presidi del territorio.

Info: www.jazzvisions.it e aggiornamenti: www.facebook.com/jazzvisionsfestiva

A Bene Vagienna per la rassegna “Ferie di Augusto” torna sabato 10 luglio al sito archeologico alle 21,15 con il nuovo galà dei “Germana Erba’s Talents”, una serata di musica, danza e teatro, ricca di emozione a cura di Gabriele Bolletta, Antonio Della Monica e Gianni Mancini. I Germana Erba’s Talents sono testimoni e ambasciatori del “ritorno” che il titolo dell’evento evoca per una rinascita dello spettacolo dal vivo simboleggiata in una serata di forte suggestione. Ingresso: € 10.

Info: www.feriediaugusto.it

Sabato 10 luglio a Garessio è in programma il Concerto d’Estate del Corpo Bandistico Alta Val Tanaro dalle 21 in piazza Battuti Parvi. I posti sono limitati, e per poter assistere occorre prenotare all’Ufficio Turistico. Info: www.facebook.com/Valtanarolife

A Cervasca sabato 10 luglio alle 21 nell’anfiteatro si esibisce il Trio ensemble d’autore (Vera Anfossi al violino, Fabrizio Pepino al pianoforte e il tenore Michelangelo Pepino), canti popolari e canzoni in piemontese intervallate da poesie e letture, per “Noi Piemonteis”.

Info: www.comune.cervasca.cn.it

Castelli aperti e siti storico-artistici da visitare

La rassegna Castelli Aperti è un’opportunità per scoprire la storia, l’arte e la cultura della Granda attraverso le sue meravigliose dimore storiche.

Fanno parte del circuito: ad Alba il Museo Diocesano, a Barolo il Castello Falletti e WIMU Wine Museum, a Bra la Zizzola, il Museo Craveri di Storia Naturale, il Museo Civico di Palazzo Traversa e il Museo del Giocattolo, nella frazione Pollenzo la Banca dei Vini, a Busca il castello del Roccolo, a Caraglio il Filatoio, a Cherasco Palazzo Salmatoris, a Fossano il Castello degli Acaja, a Govone il Castello Reale, i castelli di Magliano Alfieri, di Manta, di Roddi, Saliceto e di Serralunga d’Alba. A Saluzzo sono aperti Casa Cavassa, la Castiglia, la Torre Civica, la Pinacoteca Matteo Olivero e la Villa Belvedere. A Savigliano porte aperte al Museo Civico A. Olmo e alla Gipsoteca D. Calandra, a Vinadio al Forte Albertino. Scopri le strutture aperte questo fine settimana e i contatti per prenotare su: www.castelliaperti.it

A Barolo si può visitare il castello Falletti che ospita il Museo del Vino riapre i battenti dal lunedì alla domenica. Consigliata la prenotazione. Si rinnova anche l’appuntamento con il WiMu delle Famiglie, sarà domenica 11 luglio. È l’iniziativa dedicata ai più piccoli per scoprire gli allestimenti dell’avveniristico museo accompagnati da mamma e papà attraverso un gioco divertente nel pieno rispetto di tutte le normative anti contagio. Info: www.wimubarolo.it

Sabato 10 luglio saranno inaugurati i nuovi allestimenti realizzati all’interno del castello di Prunetto. Nel pomeriggio, saranno organizzate visite guidate gratuite con merenda pic-nic rivolte al pubblico. Sono inoltre previste attività ludico-didattiche riservate alle famiglie con bambini.

Tra i beni simbolo dell’Alta Langa, il castello è un belvedere straordinario che consente di godere di un meraviglioso panorama che spazia dall’Appennino Ligure al Monviso, fino al Monte Rosa. Il complesso fortificato sorge infatti in posizione dominante rispetto al contesto e conserva tutto il fascino e la magia del Medioevo. Prenotazione obbligatoria.

Info: www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-guidate-al-castello-di-prunetto-con-merenda-pic-nic

A Murazzano alla domenica la torre medievale quadrata, simbolo del paese, è di nuovo visitabile. Si potrà salire fino ai 33 metri della sommità tutte le domeniche, dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. il panorama che si può ammirare dalla torre è spettacolare.

Info: www.comune.murazzano.cn.it

Per il progetto dei “Sentieri dei Frescanti” sabato 10 luglio, per tutto il giorno, saranno visitabili la Confraternita di San Francesco a Santa Vittoria d’Alba e il Santuario della Madonna del Tavoletto a Sommariva Perno, in completa autonomia tramite la prenotazione con la App “Chiese a Porte Aperte”. Alla visita alla storica struttura sarà abbinabile, alle 21, il concerto “Dal Cinema al Theremin” all’Anfiteatro: con, al centro della scena, Lord Theremin, il sassofonista Giuseppe Di Filippo e il polistrumentista Filippo Cosentino al “live electronics”. Domenica 11 luglio sarà invece la volta del gran Tour del Barocco: a Guarene con l’affascinante Chiesa della SS. Annunziata e Castagnito con la curiosa Chiesa di S. Bernardo da Chiaravalle, con apertura dalle 10.30 alle 18.30.

Info: www.facebook.com/sentierideifrescanti