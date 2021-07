I server dell'ASL Cn2 si spostano da Alba a Verduno: possibili disservizi domani e lunedì 12 luglio

Si completerà domani (domenica 11 luglio) - a un anno di distanza dall'inizio delle attività del nuovo presidio - il trasferimento dei server dell'ASL Cn2 da Alba all'ospedale di Verduno

La notizia è stata data dall'ASL stessa in una nota. Che sottolinea anche come il trasferimento comporti uno stop delle procedure informatizzate che coprirà sicuramente le giornate di domenica, appunto, e di lunedì 12 luglio; contestualmente, l'ASL lavorerà quindi con documentazione cartacea come in passato e saranno possibili disservizi di sorta.

Nella nota l'ASL Cn2 chiede ai cittadini di recarsi in Pronto Soccorso, per quanto possibile, solo per esigenze urgenti: in alternativa, è disponibile il servizio di Continuità Assistenziale (contattabile al numero 0173-316316) o ci si può rivolgere al Medico di Medicina Generale. Nella giornata di lunedì 12 luglio non sarà, poi, possibile effettuare prelievi in acesso diretto presso nessuna sede aziendale.