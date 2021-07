Fossano Calcio: Boscarino all'Under 19, Golinelli e Giachino le novità

Non solo prima squadra, anche l'Under 19 e le quattro formazioni dell'attività agonistica sono fortemente proiettate verso la nuova stagione. Il primo passo, naturalmente, la definizione del parco allenatori che guiderà i giovani blues nella stagione 2021/22.

Partendo dall'Under 19, categoria che negli anni ha saputo regalare tante soddisfazioni ai blues, la panchina è stata affidata al responsabile dell'attività agonistica Sergio Boscarino, che sarà così impegnato in un importante e delicato doppio ruolo.

Confermatissimo sull'Under 17 Luca Chiapella, tecnico che negli anni ha raccolto tanti risultati superlativi diventando uomo società. Confermato anche il giovane Federico Garavagno, che rimane sulla categoria Under 14 e guiderà il classe 2008, dopo essere stato al timone dei 2007 nella stagione appena conclusa.

Infine, i due volti nuovi, che guideranno Under 16 e Under 15. Il gruppo 2006 è stato affidato a Mattia Golinelli mentre i 2007 saranno allenati da Stefano Giachino. Per Golinelli si tratta si un ritorno in blues, avendo già allenato in passato proprio l'annata 2006. Nel suo percorso anche il Cuneo e la prima squadra del Tre Valli, come allenatore in seconda. Giachino è invece un ex Bra e Albese, che dopo una pausa per motivi famigliari è tornato ad allenare nella Scuola Calcio della Roretese.Successiva