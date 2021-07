Volley A2/F: L'ex Pumina Chiara Ghibaudo sbarca in A2 per difendere i colori del Martignacco!

Un talento di scuola monregalese che continua a bruciare rapidamente le tappe di crescita nel mondo della pallavolo femminile. Stiamo parlando della cuneese Chiara Ghibaudo, che dopo ottime stagioni trascorse nelle rappresentative giovanili della Lpm Pallavolo Mondovì e nella squadra di B2 della Fenera Chieri, da oggi sbarca ufficialmente in A2 per difendere i colori della Libertas Martignacco, formazione del Friuli Venezia Giulia. Un grande risultato per la giovane e talentuosa diciassettenne. A Chiara i migliori auguri per la sua nuova avventura sportiva.