Il giornalista Tiberio Timperi in bici a Limone Piemonte, per cimentarsi lungo la via del Sale

“Siamo pronti? Per un impresa di quelle... La via del Sale: Limone Piemonte. Da 1400 a 2.200. Ce la faccio?”



A pronunciato queste parole con un sorriso sornione, è il giornalista e conduttore Rai, Tiberio Timperi, in visita a Limone Piemonte che, in sella alla sua bici, ha voluto cimentarsi sulla spettacolare strada ex militare che collega le Alpi piemontesi e francesi al mare ligure.



Il giornalista, volto noto anche per essere da anni il conduttore del programma Rai Uno Mattina in famiglia, è appassionato di bici, tanto che spesso anche a Roma si muove in sella della sua bike.

"Ho fatto la via del Sale in e-bike, partendo da Limone Piemonte - spiega il noto giornalista - . Esperienza molto interessante e coinvolgente. Panorami affascinanti. Tanto bello quanto inaspettato".