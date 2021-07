Raspini S.p.A. è sponsor del Curling Pinerolo

La squadra composta da Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Simone Gonin e Joel Retornaz, parteciperà al prossimo Campionato Nazionale di serie A maschile e sarà, anche quest’anno, identificabile dal logo Raspini presente sulle divise.



I quattro atleti fanno parte già da tre anni del Team ufficiale: Simone Gonin è nativo di Pinerolo, mentre gli altri tre compagni di squadra provengono da Cembra, in provincia di Trento.



Joel Retornaz è in forza alla Polizia di Stato, mentre Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin sono tesserati con il Centro Sportivo dell’Aeronautica Militare.

Nella mattinata del 6 luglio la squadra è stata in visita allo stabilimento Raspini, per incontrare il presidente Umberto Raspini e autografare le divise.



La squadra dell’Asd Curling Pinerolo fa parte della prima fascia di squadre nel mondo: Amos Mosaner è già qualificato per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 per il doppio misto, e con i suoi compagni, a dicembre 2021, parteciperà al torneo preolimpico per staccare il pass per le qualificazioni ai Giochi del 2022.



Un incontro che ha messo in evidenza la condivisione di valori e il supporto da parte di Raspini per questa disciplina caratterizzata da grande fair play, impegno e sacrificio. L’alimentazione e la dieta rivestono, per questi atleti, un’importanza fondamentale, l’alta qualità e la genuinità dei prodotti Raspini, ben si adatta anche alle specifiche esigenze degli sportivi.



L’azienda è inoltre da sempre vicina alle realtà del territorio, soprattutto a quelle che promuovono in modo inequivocabile l’idea dello sport pulito, che ottiene risultati con disciplina e determinazione.



Il Curling è nato in Scozia, in Italia è uno sport ancora poco diffuso e il lancio e lo scivolamento della Stone (dal peso di 20 Kg) sul ghiaccio, ha incominciato a suscitare interesse e curiosità durante le Olimpiadi invernali di Torino 2006.

Gli impianti presenti in Italia sono pochi e pochi impianti vogliono dire anche poche possibilità di far conoscere questo sport, così affascinante e basato su valori di grande correttezza, a bambini e ragazzi.



Proprio per incrementarne la diffusione tra le nuove generazioni e aumentarne la visibilità, che Raspini incoraggia e appoggia in modo concreto il Curling Pinerolo, sperando di entusiasmare e veder nascere e crescere nuovi campioni sotto la sua bandiera.

Il cammino verso Pechino 2022 sarà impegnativo, ma i nostri atleti hanno le carte in regola per accedervi, Raspini è quindi orgogliosa di affiancarli e sostenerli.