Volley serie D: Andrea Berra nuovo coach del Volley Cherasco

Andrea Berra - torinese d'origine e racconigese d'adozione - entra nella famiglia del Volley Cherasco come nuovo tecnico.



A darne notizia la società con un post sulla pagina Facebook ufficiale: "Diamo il benvenuto ad Andrea Berra, il nostro nuovo allenatore che seguirà con Vale Marzotto e Teo Costamagna la Prima squadra nerostellata in Serie D. Un allenatore di alto profilo tecnico, ne sono la dimostrazione i grandi risultati ottenuti sul campo negli anni. Benvenuto nella famiglia nerostellata, coach!"



Berra, dal maggio 2020, era alla guida della Pgs El Gall (Serie C femminile). "Passano le stagioni e oramai sono più di 30, ma la voglia di stare in palestra è sempre la stessa - ha scritto, anche lui sul proprio profilo Facebook - . Grazie al Volley Cherasco per avermi voluto alla guida di un gruppo che spero, possa divertirsi al massimo. Che poi, alla fine, è il semplice segreto di molte squadre vincenti!"