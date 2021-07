5 positivi e 2 guariti nelle ultime 24 ore in Granda. Nessun decesso

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 47 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 3dopo test antigenico), pari allo 0,5% di 9.408 tamponi eseguiti, di cui 6.315 antigenici. Dei 47nuovi casi, gli asintomatici sono 24 (51,1%).



I casi sono così ripartiti: 10 screening, 29 contatti di caso, 8 con indagine in corso; per ambito: 1 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 1 scolastico, 45 popolazione generale.



Il totale dei casi positivi diventa quindi 367.318 così suddivisi su base provinciale:





29.622 Alessandria

17.510 Asti

11.539 Biella

52.990 Cuneo (5 da ieri quando erano 52.985, con un incremento di +2)

28.310 Novara

196.583 Torino

13.758 Vercelli

13.000 Verbano-Cusio-Ossola

1.506 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi.

2.500 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (+1 rispetto a ieri).



I ricoverati non in terapia intensiva sono 63 (-1 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento domiciliare sono 676.



I tamponi diagnostici finora processati sono 5.601.711 (+9.408 rispetto a ieri), di cui 1.816.561 risultati negativi.





I DECESSI RIMANGONO 11.698



Nessun decesso è stato comunicato dall’Unità di Crisi della Regione di persona positiva al test del Covid-19.



Il totale rimane quindi di 11.698 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi per provincia:





1.566 Alessandria,

713 Asti,

432 Biella,

1.454 Cuneo (dato invariato)

(dato invariato) 944 Novara,

5.591 Torino,

525 Vercelli,

373 Verbano-Cusio-Ossola

100 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.



354.877 GUARITI



I pazienti guariti sono complessivamente 354.877 (+15 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale:





27.999 Alessandria

16.781 Asti

11.049 Biella

51.472 Cuneo (+2 rispetto a ieri quando erano 51.470 con un incremento di +3)

27.320 Novara

190.607 Torino

13.196 Vercelli

12.605 Verbano-Cusio-Ossola

1.437 extraregione

2.414 in fase di definizione.

VACCINI



Sono 33.433 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 28.361 è stata somministrata la seconda dose.



Tra i vaccinati di oggi, in particolare, sono 3.436 i 16-29enni, 3.290 i trentenni, 5.620 i quarantenni, 11.137 i cinquantenni, 2.959 i sessantenni, 3.492 i settantenni, 639 gli estremamente vulnerabili e 126 gli over80.



Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 4.114.815 dosi, corrispondenti al 91,9% di 4.477.980 finora disponibili per il Piemonte (il totale comprende le 31.400 dosi di Moderna consegnate ieri).