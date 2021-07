Anche a Mondovì per la Finale degli Europei scatta il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche

A Mondovì scatta l'ordinanza per il divieto di vendita per asporto, su tutto il territorio comunale, di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine e plastica.

Questa sera, domenica 11 luglio, alle 21, in occasione della finale dei Campionati Europei Italia-Inghilterra, entrerà in vigore l'ordinanza sindacale n. 81, che prevede sul territorio del comune di Mondovì il divieto a tutti i titolari di esercizi di somministrazione, degli esercizi commerciali, degli esercizi artigianali e agli esercenti del commercio ambulante di somministrare e vendere bevande in lattine e contenitori di vetro e di plastica. Il divieto si estende anche per la vendita di bevande, anche ove dispensate da distributori automatici, per il consumo itinerante sulla pubblica via. Inoltre che sia fatto divieto a chiunque di introdurre e/o trasportare contenitori in vetro e/o lattine e plastica utilizzati per il consumo itinerante sulla pubblica via.

La decisione è stata presa anche in relazione agli episodi post partita verificatesi a Mondovì e in altre città della provincia.