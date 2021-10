Bra, iniziato il countdown per la finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra, in programma stasera a Londra

Anche a Bra è iniziato il countdown che porta alla finale del Campionato Europeo di Calcio tra Inghilterra e Italia, che si disputerà stasera, alle ore 21, nel mitico stadio di Wembley di Londra.

“Faccio un appello a tutti i cittadini, perché quello di stasera sia un tifo ‘intelligente’ che sappia esprimere tutto l’entusiasmo con cui l’Italia segue la nazionale nella finale degli Europei, ma anche il rispetto per gli altri e per gli spazi e i beni collettivi e/o altrui”.

Per il primo cittadino è più che mai importante unire alla passione del tifo per la nostra Nazionale anche comportamenti di responsabilità e rispetto, in particolare, per il dopo partita.