I complimenti della città ad Adele Roatta e all'Atletica Mondovì, Robaldo: "Orgoglio per tutti i monregalesi"

Un altro risultato importante per le ragazze e i ragazzi dell'Atletica Mondovì, che in questi giorni sono impegnati in trasferta a Rieti nei Campionati Italiani Allievi.

Adele Roatta ha conquistato la medaglia di bronzo nei 3.000 metri in 10'06"57, questa mattina il plauso e i complimenti dell'assessore allo sport Luca Robaldo: "Davvero un risultato strepitoso quello di Adele, che non finisce mai di stupire: il terzo posto nei 3000 mt ai Campionati Italiani Allievi che si stanno svolgendo a Rieti inorgoglisce tutta la nostra città! Complimenti all'Atletica Mondovì ed a tutti i tecnici che seguono Adele: possiamo contare su tante ASD e SSD di altissimo livello e che garantiscono ai nostri ragazzi una pratica sportiva sana e capace di misurarsi col resto d'Italia".