La bocciofila Auxilium di Saluzzo si qualifica per gli under 15 e 18 ai campionati italiani

Oltre essersi qualificata under 15 la bocciofila Auxilium di Saluzzo ha centrato la qualificazione domenica scorsa per i Campionati italiano under 18 che verranno disputati a Cussignacco il week-end del 23 - 24 luglio.

Lo staff dell’associazione sportiva saluzzese evidenza le prove dei solisti Francesco Costa e Gabriele Pascariu. Parimenti si complimenta per la buona prova nella staffetta Marco Bongiovanni e Matteo Costa, nonché per la vittoria del tiro di precisione sempre Bongiovanni, contro la squadra di Borgone che ha dato la possibilità di staccare il pass per i campionati italiani,