Rinnovo RSU in 4 aziende nella provincia di Cuneo: netta vittoria Fai Cisl

Si sono svolte in questi giorni le elezioni per il rinnovo delle RSU in quattro aziende di dimensioni importanti nel settore agroalimentare della provincia di Cuneo: Fontanafredda s.r.l., Davide Campari N.V., Diageo s.p.a. e Fonte della Vita srl.



La Fai Cisl, federazione che rappresenta i lavoratori agroalimentari iscritti alla Cisl, conferma la sua leadership, risulta la Federazione più votata e si consolida quale primo sindacato in tutte e quattro le aziende, trovando ampio consenso tra i lavoratori e le lavoratrici.



In Fontanafredda s.r.l. dove hanno votato il 76% degli aventi diritto, pari a 86 lavoratori e lavoratrici, la Fai si è aggiudicata la totalità degli eleggibili eleggendo ben quattro RSU: Fabbri Stefano, Martino Leonardo, Venturini Bruno e Vivaldo Rosanna (Operai). Molto positivo anche il risultato di Davide Campari N.V., marchio storico nel settore degli Spirits dove anche in questo caso la Fai Cisl si è affermata con i due terzi dei consensi (60 voti a fronte di 91 validi) eleggendo due candidati su tre: Morello GianMichele (Impiegato) e Risso Marco (Operaio).



Successo anche in Diageo s.p.a., dove la Fai Cisl conquista quattro RSU sui nove disponibili, consolidando un consenso pari al 38,5%. Le nuove RSU aziendali saranno: Griseri MariaGiovanna (Impiegata), Gallarato Livio, Quaranta Francesco, Belardo Maurizio (Operai). Anche nell’azienda Fonte della Vita s.r.l. la Fai Cisl ha avuto un risultato storico dove a fronte dell’81% dei votanti la Fai ha ottenuto l’unica RSU di stabilimento: Castellino Monia Anna (Operaia).



Sono state elezioni molto sofferte e impegnative, soprattutto per le difficoltà di comunicazione causate dall’emergenza sanitaria in corso e dalla mancanza di dialogo con i lavoratori, credo che il buon esito delle votazioni sia da ricondurre alla capacitàdi ascolto dei lavoratori e dal lavoro prezioso dei nostri delegati sui posti di lavoro.



Il Segretario Generale Provinciale Fai Cisl Antonio Bastardi esprime “le più vive congratulazioni e più grandi auguri di buon lavoro a tutte le RSU elette, senza dimenticare un particolare ringraziamento a chi si è candidato pur non risultando eletto: solo grazie al contributo di tutta la squadra Fai Cisl si sono potuti conseguire questi importanti risultati”.