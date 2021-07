A fuoco una colonnina Enel in via Marchesi a Busca

Ancora un intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, sabato 10 luglio. Intorno alle 22,30 i volontari di Busca hanno messo in sicurezza una colonnina Enel che forniva elettricità a diverse abitazioni.



Il contatore, situato in via Marchesi, è andato a fuoco. Oltre ai vigili del fuoco - che hanno operato per spegnere le fiamme - anche i tecnici dell’Enel. Dopo qualche ora di intervento la situazione è stata ripristinata.