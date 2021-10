Due passeur fermati e arrestati a Vinadio. Trasportavano irregolarmente 15 persone verso la Francia

E’ stato fermato dai carabinieri della locale stazione nella serata di ieri, sabato 10 luglio, intorno alle ore 23,30 un furgone Ford Transit nel comune di Vinadio.



Il mezzo viaggiava in direzione del Colle della Maddalena con l’intento di sconfinare in territorio transalpino, approfittando dell’ora notturna per evitare i controlli. Alla guida del furgone un cittadino indiano con a fianco un passeggero connazionale.



Una volta fermato dai carabinieri, operanti nella stazione del comune in alta Valle Stur, i due hanno insospettito i militari che hanno quindi proceduto alla perlustrazione del mezzo. Nel vano di carico erano stipate circa 15 persone, tutti adulti e maschi, tranne un minorenne, di nazionalità indiana e pachistana. Tutti in buono stato di salute.



Sul posto è poi giunta una pattuglia dal nucleo Radiomobile di Borgo San Dalmazzo.



Sono tuttora in corso le verifiche per accertare l’identità dei fermati, quasi tutti sprovvisti di regolare documentazione. Interrogatori in corso, inoltre, per capire anche da dove il Ford Transit sia partito.



I due passeur sono stati tratti in arresto e potrebbero rispondere per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Sono stati ammanettati e tradotti presso la Casa Circondariale di Cerialdo. Mentre gli altri uomini nascosti nel vano del furgone dovranno regolarizzare la loro posizione presso la Questura di Cuneo.