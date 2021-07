Probabile intossicazione da monossido nel laboratorio di una panetteria di Torre Mondovì: deceduti madre e figlio

Torre Mondovì si sveglia attonita per la tragedia avvenuta nella prima mattinata di oggi, domenica 11 luglio, presso la panetteria di Bruno Manuello in via Umberto I, 12.

Qui, nel laboratorio dello storico panificio, hanno perso la vita madre e figlio che lavoravano presso l'esercizio del piccolo comune monregalese. Ancora da accertare le cause del decesso. L'incidente è avvenuto all'interno del laboratorio della panetteria dove, con probabilità, i due sarebbero rimasti intossicati da monossido di carbonio.

Intervenuti per uno svenimento i soccorritori del 118, dopo essere riusciti ad entrare all'interno dell'esercizio grazie all'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Sul posto anche i carabinieri e lo Spresal per fare luce su quanto accaduto.L'attività di indagine delle cause e la verifica strumentale è ancora in atto.