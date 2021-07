Rissa a Borgo San Dalmazzo, ferito con coltello un 30enne: non è grave

Maxi rissa nella mattina di oggi, domenica 11 luglio, nel comune di Borgo San Dalmazzo. L’episodio è avvenuto intorno alle 5,30 nei pressi di un locale in prossimità di via Cuneo. Diverse le persone coinvolte nel parapiglia su cui le forze dell’ordine stanno cercando di reperire informazioni.



Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando di Borgo San Dalmazzo con pattuglie della squadra delle Volanti della Polizia di Cuneo.



Non si conoscono le cause scatenanti che hanno portato al violento scambio di percosse. Alcuni testimoni parlano di utilizzo di spranghe e di lancio di oggetti contundenti come bottiglie e mattoni.



Nella colluttazione è rimasto ferito con coltello un 30enne che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce di Cuneo. Non è in pericolo di vita. Indagini in corso per risalire agli autori dell’accoltellamento e ai coinvolti nella rissa.