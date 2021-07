Torre Mondovì sgomenta per la morte di Bruno e mamma Ernesta, titolari dell'ultimo forno del paese

Era l’unica panetteria e alimentari presente all’interno del comune di Torre Mondovì, piccolo centro montano che conta meno di 500 abitanti. Tutti in paese conoscevano l’attività di Bruno Manuello, 47 anni, il quale aveva ereditato l’esercizio dal padre mancato qualche anno fa.

Qui operava quotidianamente insieme alla madre, Ernesta Boglio, che non ha mai smesso di dare una mano al figlio nell’attività, nonostante i suoi 79 anni.

Oggi, 11 luglio, come ogni domenica erano aperti al pubblico e stavano preparando i prodotti panificati per i cittadini torresi e per i turisti di passaggio nelle vallate. Ma il negozio non ha aperto. Fatale, con probabilità, una fuga di monossido proveniente da un forno a gas presente nel laboratorio del fornaio in via Umberto I al civico 4C.

A dare l’allarme una parente stretta che era solita dare una mano per la rivendita. Vedendo il negozio chiuso ha lanciato l’allarme intorno alle ore 8,30. Intervenuta l’emergenza sanitaria con il 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso di Bruno e della mamma Ernesta.

“Una tragedia per tutta la comunità – ha spiegato il primo cittadino di Torre Mondovì Gianrenzo Taravello – Erano persone stimate e ben volute da tutta la popolazione. Alla famiglia e da parte di tutta l’amministrazione le più sentite condoglianze.”

Si attende la ricostruzione di quanto accaduto dal personale Spresal presente sul posto e dell’ispezione del medico legale.