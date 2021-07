Concerto al lago delle Scalette, alle pendici del Mondolé

L’Associazione Turistica Mondolé, con il patrocinio del Comune di Frabosa Sottana e con la collaborazione dell’Associazione Margari della Balma, organizza, domenica 25 luglio alle ore 11, il Concerto presso il lago delle Scalette, alle pendici del Mondolé.



In un suggestivo contesto ad alta quota (2000 mt), il pubblico potrà apprezzare, per il secondo anno consecutivo, l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Amatoriale Italiana di Boves diretta dal Maestro Paolo Fiamingo e di alcuni musicisti dell’Orchestra FFM Classica di Fossano. Eseguiranno brani classici del repertorio europeo ed americano.



Il paesaggio montano del Comprensorio sarà una cornice incantevole ed indimenticabile da cui si sprigioneranno armoniose melodie. L’iniziativa è organizzata per dare un segnale positivo a favore del rilancio del turismo in montagna.



Il Concerto, a partecipazione gratuita, si svolgerà nel rispetto della normativa sulla sicurezza Anticovid.



Il Lago delle Scalette è raggiungibile da Prato Nevoso percorrendo la strada in direzione Balma, invece da Artesina si percorre il sentiero escursionistico dal Piazzale Quarti.



Gli organizzatori consigliano, al fine di godersi una bella giornata in montagna e per rispettare l’ambiente, di lasciare “a valle” le auto e di salire in quota a piedi ammirando lo splendido paesaggio.