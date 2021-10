“Domenico Renaudi: una vita per la ceramica” mostra temporanea a Chiusa Pesio

Domenica 18 luglio inaugurazione della mostra al Complesso Museale “Cav. G. Avena” di Chiusa di Pesio.



La mostra temporanea “Domenico Renaudi: una vita per la ceramica”, interamente dedicata all’artista, verrà inaugurata domenica 18 luglio alle ore 11 in Piazza C. A. Ferrero, di fronte alla Confraternita della SS. Annunziata.



Renaudi, scomparso lo scorso marzo all’età di 90 anni, era pittore e ceramista molto conosciuto in provincia, a lungo decoratore e poi responsabile artistico della fabbrica “Ceramica Piemontese” di Chiusa di Pesio, appassionato di musica e suonatore di mandolino, aveva collaborato nella realizzazione del Complesso Museale “Avena” donando anche alcuni pregevoli manufatti.



Oltre all’esposizione artistica dei pezzi, nelle sale dedicate alla mostra sarà possibile visionare una video-intervista realizzata qualche anno fa dal regista chiusano Giancarlo Baudena nella quale Renaudi racconta le tecniche utilizzate per la decorazione ed il cambiamento subito con il passare del tempo e l’avanzare della tecnologia.



Renato Baudino, direttore del Museo “Avena”, dichiara: “Il Museo in collaborazione con il Comune di Chiusa di Pesio e l’Associazione “Chiusa Antica”, allestirà questa mostra presentando i più significativi lavori, disegni, stampi, spolveri e decori realizzati dal pittore Renaudi che ha contribuito a raffinare la già nota produzione ceramica chiusana con tecniche innovative e, assieme a tutte le maestranze operanti nella fabbrica Ceramica Piemontese, ha partecipato ad accrescerne il prestigio”.



La mostra è organizzata anche grazie al contributo della famiglia Renaudi e del figlio Gianpiero: “Ringrazio il Museo “Avena”, il Comune di Chiusa di Pesio e l’Associazione “Chiusa Antica” per aver permesso di ricordare il compianto papà Domenico e l’attività lavorativa svolta con passione durante la sua vita con l’auspicio di far conoscere ancora meglio la tradizione ceramica di questo nostro paese”.



Una mostra che sarà anche un momento di ripartenza, dopo un duro periodo di chiusura per i musei, come dichiara l’Assessora alla Cultura Daniela Giordanengo: “La cultura rappresenta uno dei filoni strategici, in chiave di rilancio turistico e come proposta di tempo libero di qualità per i residenti, all'indomani del difficile periodo pandemico. Oltre alle ricchezze ambientali e paesaggistiche, Chiusa di Pesio possiede uno straordinario patrimonio archeologico e culturale che merita di essere raccontato e conosciuto, anche attraverso il racconto di figure chiave, come quella di Renaudi. Ringrazio la famiglia e tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione della mostra che invito a venire a visitare”.



Sarà possibile visitare la mostra, ad ingresso gratuito, fino al 19 settembre negli orari di apertura del Complesso Museale: dal martedì al sabato 9.30-12/15.30-17.30 e domenica 9.30-12.30/15.00-18.00. Il Museo “Avena” è situato in Piazza Cavour, 13 a Chiusa di Pesio, ingresso in corrispondenza dell’Ufficio Turistico. Per informazioni: Ufficio Turistico Chiusa di Pesio tel. 0171/734990 – e-mail: valle.pesio@gmail.com